Ölü kocasından hamile kalmak istiyor!

Fransız mahkemesi, ölen kocasının dondurulmuş spermlerini kullanarak yurtdışında hamile kalmak isteyen kadının başvurusunu 15 Ekim’de karara bağlayacak.



39 yaşındaki Fabienne Justel, en büyük arzusunun ölen kocasından hamile kalmak olduğunu ve bunun için sonuna kadar savaşacağını söylüyor. İlk kocasından üç çocuk sahibi olan kadın, 2008’de evlendiği kanser hastası Dominique Justel’i üç ay sonra kaybetmişti. Kanser hastası Dominique Justel, ölümünden önce birkaç kez çocuk sahibi olabilmek için sperm bankasına spermlerini teslim etmişti. Banka yasayı gerekçe göstererek, ölen adamın spermlerini karısına vermiyor. Fransız yasaları ölen birinin spermleri kullanılarak dölleme yapılmasını yasaklıyor.