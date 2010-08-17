Ölü hayvanlar klonlanıp satılıyor

T24 - ABD'de gıda olarak tüketilecek sığırlar, ölü sığırlardan klonlanıyor.

Et kalitesini ölçmek üzere uzmanlar kesilmiş ineklerden örnekler ve klonlama için kullanılmak üzere en iyilerinden hücreler aldı.

Geçenlerde İngiltere'de klonlanmış ineklerin yavrularının ve bunlardan elde edilen sütün satıldığı, çiftliklerde klonlanmış onlarca hayvanın yaşadığı ortaya çıkmıştı.

ABD'de uygulanan ve 'diriltme' adı verilen teknik, önde gelen hayvan klonlama şirketi J.R. Simplot tarafından gerçekleştiriliyor. Idaho merkezli şirketten Bradey Hicks, "İstediğimiz belli karakteristiklere sahip hayvan ölülerinin belirliyoruz, ama o hayvan için artık çok geç olmuş oluyor. Ama klonlama ile onu diriltebiliyoruz" diyor.

ABD'de klonlanmış hayvan eti besin zincirine küçük ölçekte girdi. 100 milyon çiftlikte aşağı yukarı 1000 klon var. ABD Gıda ve İlaç yönetiminin, klonlanmış hayvanların etinin ve sütünün tüketilmesinin güvenli olduğunu söylese de, süpermarketler ve klonlanmış ürünlere gizli bir yasak uyguluyor.

ABD'nin önde gelen hayvan klonlama şirketi ViaGen'nin başkanı Mark Walton, tarımda klonlamanın eninde sonunda tüm dünyada yaygın hale geleceğini savunuyor. Klonlanmış hayvanın etinden ya da klonlanmış hayvanın yavrularından elde edilen ürünlerin zararlı olduğuna dair bir kanıt yok, ancak Avrupa Gıda Güvenliği kurumu bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar laboratuvarda üretilen yapay etin de 10 yıl içinde raflardaki yerini alacağını düşünüyor.