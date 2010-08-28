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ÖLÜ HAYVAN ETLERİNİ SATACAKLARDI NİĞDE (A.A)

28 Ağustos 2010 14:06

-ÖLÜ HAYVAN ETLERİNİ SATACAKLARDI NİĞDE (A.A) - 28.08.2010 - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesinde 18 bin TL değerinde 930 kilo veremli et ele geçirildi.  Kaçak et ihbarını değerlendiren Jandarma ekipleri E.U isimli kişinin evinin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada ölü hayvanlardan elde edilmiş 930 kilo et ele geçirildi.  Olayda adı geçen E.U ile çevre köylerden ölü hayvan toplayan H.B ve piyasaya sürülmesine yardımcı olan N.K jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bor İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından kontrol edilen etlerin veremli olduğu tespit edildi. Ele geçirilen etler Kemerhisar Belediyesi tarafından imha edildi.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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