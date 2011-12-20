-Ölü doğan bebeğin ailesine boş kutu ANTALYA (A.A) - 20.12.2011 - İstanbul Adli Tıp Kurumundan mühürlü kutu içerisinde Alanya'ya gönderilen ve içerisinde 8 aylık bebek cesedi bulunması gereken kutu boş çıkınca, ailesi polise başvurdu. Alınan bilgiye göre, Alanya'da yaşayan ve 30 haftalık hamile olan 17 yaşındaki A.A, 18 Şubat'ta Antalya'daki bir hastanede ölü doğum yaptı. Savcılık talimatıyla cenaze, DNA testi yapılması için Antalya'daki hastaneden İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze, defin için aileye teslim edilmek üzere Alanya Devlet Hastanesine gönderildi. Hastaneden, içinde cenaze olduğu belirtilen kutuyu teslim alan A.A. ile annesi G.D, defin işlemleri için Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na gitti. Morgda belediye görevlileriyle mühürlü kutuyu açan G.D, içinde soğutma için kullanılan buz parçalarının bulunduğu kutuda cenazenin olmadığını fark etti. G.D, adli tıptan gönderilen mühürlü kutunun içinde cenaze olmadığı gerekçesiyle polise başvurdu. Polis A.A. ve G.D ile kutuyu açan iki morg görevlisinin ifadesini aldıktan sonra tutanak tuttu. Savcılık olayla ilgili araştırma başlattı.