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ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN OTOPSİSİ TAMAMLANDI ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 15:49

-ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN OTOPSİSİ TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesinde bir derin dondurucu içinde ölü bulunan 4 çocuğun cenazesi, Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, ailelerine teslim edildi.  Dün gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirilen 4 kardeşin cenazelerinde yapılan otopsi öğle saatlerinde tamamlandı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen çocukların amcası Mustafa Üçer'e teslim edildi. Keçiören Belediyesine ait bir cenaze aracına konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderildi.  Bu arada cenaze işlemleriyle ilgilenen AK Parti Konya Milletvekili Özkan Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, otopsi sonucunda elde edilen ilk bulguların kendilerine açıklanmadığını ifade etti.  Milletvekili Öksüz, ''Savcı gerekli bilgileri aldı. Aileye ve bize herhangi bir şey açıklanmadı. Cenazeleri yetiştirebilirsek ikindi namazı sonrası toprağa verebiliriz'' dedi.  Öte yandan Adli Tıp Kurumu yetkilileri, cesetlerden alınan kan ve doku örneklerinin incelenmesinin ardından rapor hazırlanacağını bildirdi. 

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