Ölü bildiği annesiyle 40 yıl sonra kucaklaştı

Adana’da 3 çocuğuyla yaşayan 42 yaşındaki Süheyla Taşdelenyiğit, ölü bildiği annesi 58 yaşındaki Ayten Karabulut'a 40 yıl sonra Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde kavuştu. Anne- kız, birbirlerine sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.



Mersin'de henüz 13 yaşındayken, ``Adını bile anmak istemiyorum'' dediği kişi tarafından kaçırılan Ayten Karabulut'un 4 yıl içinde 3 çocuğu oldu. Nikahsız yaşadığı kişi tarafından sürekli dövülen Ayten Karabulut, bir süre sonra Ankara'da yaşayan ağabeyinin yanına gönderildi. Uzun süre ağabeyinin yanında kalan Ayten Karabulut, çocuklarından hiç haber alamayınca onları görebilmek için Mersin'e geldi.



İkisi de birbirlerinin öldüğünü sanıyordu



Ancak çocuklarını ve nikahsız yaşadığı kişiyi bulamadı. Sorduğu kişiler de çocuklarının öldüğünü söyledi. Çaresiz kalan Ayten Karabulut, İzmir'deki akrabalarının yanına sığındı. Bir süre İzmir'de yaşayan Ayten Karabulut, bir kamyon şoförüyle evlenerek Manisa'nın Akhisar İlçesi'ne yerleşti.



Ayten Karabulut'un çocuklarından biri olan ve Adana'da yaşayan Süheyla Taşdelenyiğit'in de evlendiği Ali Taşdelenyiğit'ten, İsmet Fikri (18), Esin (16), Enis (13) isimlerinde 3 çocuğu oldu. Bu arada rastlantı sonucu Adana'da yaşayan dayılarından birine ulaşan Süheyla Taşdelenyiğit, annesinin yaşayıp yaşamadığını öğrenemedi. Yıllarca, küçücükken ayrıldığı annesine kavuşmak isteğiyle yanıp tutuşan Süheyla Taşdelenyiğit, babasının ``Annen ölmüş'' sözüyle de yıkıldı.



Ancak, yaklaşık 15 gün önce de resmi bir işlem için Nüfus Müdürlüğü'ne giden Süheyla Taşdelenyiğit, annesinin yaşadığını ve Akhisar'da oturduğunu öğrendi.



Anneyle kızın 40 yıl sonra, Akhisar Kethüda Mahallesi 183 Sokak 29 numaradaki evde karşılaşmaları sırasında gözyaşları sel olup aktı. Hayatının yeniden başladığını belirten Ayten Karabulut, ``Bir mucize gerçekleşti. 40 yıl sonra öldü bildiğim kızıma kavuştum. Bir daha hiç ayrılmayacağım'' derken, Süheyla Taşdelenyiğit de ``Bir daha hiç göremeyeceğimi düşündüğüm annemi kucakladım. İnanması imkansız'' diye konuştu.



Olanlardan habersiz kız kardeşi Ayten Karabulut'u görmek için aynı gün Akhisar'a gelen Hacı Karabulut da ölü bildiği yeğeni Süheyla Taşdelenyiğit'i görmenin sevincini yaşadı.

