Ölü bebeğin annesi: Kafasını kopardığımı 2 gün sonra fark ettim

Denizli’de kaldığı öğrenci yurdunun tuvaletinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra boğazını koparıp 4 gün boyunca elbise dolabında saklayan Ü.T.’nin ifadesi kan dondurdu: “Kendimde değildim, bebek ölü doğdu. Kafasını kopardığımı 2 gün sonra fark ettim. Niye kopardım, bilmiyorum.”

Denizli’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tuvaletinde doğurduğu bebeğinin başını koparıp 4 gün boyunca dolabında saklayan Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ü.T., emniyetteki ilk ifadesinde, “Kendimde değildim, bebek ölü doğdu. Kafasını kopardığımı 2 gün sonra fark ettim. Niye kopardım, niye sakladım bilmiyorum” dedi. Ü.T. (21), KYK yurdunun kantininde çalışan F.C. (20) ile sevgili oldu. Arkadaşlıkları 8 ay devam etti, ardından F.C. askere gitti. Hamile kalan Ü.T., durumu ailesinden gizledi. İçine kapanan, arkadaşlarından uzaklaşan ve agresif davranmaya başlayan Ü.T., 11 Kasım’da yurdun tuvaletinde doğum yaptı.

Hürriyet’ten Banu Şen ve Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre doğurduğu kız çocuğunun başını koparıp poşete koyduktan sonra odasındaki ayakkabı dolabında saklayan Ü.T., psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde şunları anlattı:

Düşürmeye çalıştım olmadı

“Hamile olduğumu çok geç fark ettim. Birçok kez doktora gidip aldırmak istedim, ancak korktum. Ağır şeyler kaldırıp, karnıma sert cisimlerle vurarak çocuğu düşürmek istedim. Birçok ilaç aldım ancak olmadı. Olay günü de sancılarım arttı, kanamam başladı. Tuvalete gittim, kendimden geçmiştim. Tuvalette ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içinde bebeği gördüm. Ses çıkmıyordu, nefes almıyordu. Ölü doğduğunu anladım.”

Niye kopardım bilmiyorum

“Titremeye başladım. Önce tuvalete atıp yok etmek istedim ancak başaramayınca poşete koyup odamdaki dolabımda sakladım. Kendimde değildim, sürekli ağlıyordum. Bebeğin kafasını kopardığımı 2 gün sonra fark ettim. Niye kopardım, niye sakladım bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum, kendimde değildim. Ben ne yaptım, nasıl oldu? Niye yaptım bilmiyorum.”

Babası bilmiyor

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı bir köyde dört kız kardeşten biri olan Ü.T.’nin tüm kardeşlerinin iyi eğitim aldığı, babası kalp hastası olduğu için olayın kendisinden gizlendiği ve henüz söylenmediği belirtildi.

Öğrenciler fenalaştı

Kampüs içinde bulunan KYK’nin özel iki bloğundan biri olan G Blok 4’üncü katta yaşanan olay, yurtta kalan diğer öğrencileri de etkiledi. Psikolojileri bozulan öğrencilerin bir kısmı ailelerinin isteği üzerine kimisi ise ruh halleri bozulduğu için memleketlerine dönme kararı aldı. Yurtların olduğu bölüme giren iki ambulans ise panik yaşanmasına neden oldu. Kısa süre sonra sağlık ekiplerinin Ü.T. ile aynı katta kalan iki kız öğrencinin fenalaşıp bayılması üzerine çağrıldığı anlaşıldı. Emniyet de yurt çevresinde adeta kuş uçurtmuyor. Üç ekip arabası yurt çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Yüksek korumalı özel yurt Pamukkale Üniversitesi’nin Kınıklı Kampusu içinde yer alan KYK’ye ait yurtlara parmak izi sistemi ile giriş yapılıyor. Hürriyet’in görüntülediği yurtların yarı özel bölümü diğer 6 kişilik bloklara göre daha konforlu. Ü.T. yarı özel olan blokta, 4 arkadaşıyla birlikte kalıyordu.

Üniversite öğrencisi Ü.T., yanında asker iznine gelen erkek arkadaşı F.C., avukatları ve kız bebeğin cesedinin içinde bulunduğu poşetle birlikte önceki gün saat 16.00 sıralarında emniyete geldi ve olanları anlattı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen genç kız “kasten adam öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı.

Evlenmek istedim ‘Hayır’ dedi

Ü.T.’nin ifadesi alınıp serbest bırakılan erkek arkadaşı F.C.’nin genç kızla evlenmek istediğini ancak “Hayır” cevabını aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre F.C. emniyetteki ifadesinde, Ü.T. ile doktora bebeğin rutin kontrolü için de gittiklerini, ailesinin de bebeği ve evliliği onayladığını anlattı. F.C. bebeğin ölümünden Ü.T.’nin kendisine cep telefonundan gönderdiği fotoğraflar sayesinde haberi olduğunu ifade etti.

Karnını korseyle kapattı

Üniversiteli Ü.T., aynı blokta kaldığı arkadaşlarının anlattığına göre F.C. ile geçen sene tanıştı. O dönem F.C. yurdun yemekhanesinde çalışıyordu. Ancak ilişki duyulunca F.C. erkek bölümünün kantinine alındı. İlişkiyi sürdüren çift sosyal medya sayfalarında mutluluk fotoğrafları paylaştı. Yaz aylarında Ü.T. kapanmayı tercih edip başını örtmeye başladığını fotoğraflarla paylaştı. F.C. askerdeyken Ü.T.’nin büyüyen karnını korseyle kapatmaya çalıştığı da yine arkadaşlarının iddiaları arasında.

Kendi kendine doğum yaptı

Ü.T.’nin olay gecesi ağrı kesiciler alıp, içeride yüksek müzik sesi olduğu sırada banyoya girerek suyu açıp kendi kendine doğum yaptığını anlattığı öğrenildi. Olaydan haberleri olmadığını vurgulayan oda arkadaşları ise ifadelerinde üçüncü gün odada oluşan ağır kokuyu kadınların özel durumundan (regl) kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. G Blok’ta kalanlardan bazıları odadan yüksek sesle müzik geldiğini, ikazla müziğin sesinin kapattırıldığını, odadakilerin ise “Doğum günü kutluyoruz” dediklerini anlattı. Öğrencilerden bazıları, okulun 2 ay önce açıldığını vurgulayarak Ü.T.’nin bunu ailesinden nasıl sakladığını da bir türlü anlayamadıklarını belirtti.

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