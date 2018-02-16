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Oltu taşından 'Rabia' figürü yaptı, Cumhurbaşkanı'na hediye edecek

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un 'un Oltu ilçesinde çıkarılan ve 'kara elmas' olarak nitelendirilen Oltu taşından 'Rabia' figürü yapan Eyüp Coşkun, çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edecek

16 Şubat 2018 12:53

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un \'un Oltu ilçesinde çıkarılan ve \'kara elmas\' olarak nitelendirilen Oltu taşından \'Rabia\' figürü yapan Eyüp Coşkun, çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edecek. 16 santim yüksekliğinde, 8 santim genişliğinde yaptığı Rabia figürünü dört günde tamamladığını söyleyen Eyüp Coşkun, \"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu beğenir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine armağan olsun\" dedi. 
Oltu ilçesinde imalatcılık yapan Eyüp Coşkun (31), 15 yıl önce çıkarılan tek parça taşı ilmek ilmek işleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sık sık yaptığı Rabia figürünü oluşturdu. Baba mesleği olan Oltu taşı imalatçılığını en iyi şekilde yapmaya gayrnet gösterdiğini vurgulayan Coşkun, \"Tek parça halinde çıkarılan ve uzun süredir sakladığım kara elması 4 gün çalışarak Rabia figürü yaptım. Normal bir el boyutlarında olan bu taşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edeceğim. Ülkenin geçirmiş olduğu bu zor günlerde birlik ve beraberliği simgelemesi için \'Rabia\' işaretini Oltu taşına yaptığını söyleyen Coşkun, \"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok beğenir\" diye konuştu
Esnaf arkadaşları ve vatandaşların da yapılan \'Rabia\' figürünü çok beğendiklerini dile getiren Eyüp Coşkun, böyle bir çalışmaya imza attığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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