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Yaşam

Oltalı sutyen avcısı tutuklandı

Çinli yetkililer adama psikolojik yardım sağlanacağını duyurdu

26 Ekim 2015 12:03

Çin’in doğusundaki Liyang kentinde özel olarak tasarladığı bir “olta” yardımıyla 285 kullanılmış sutyen, 185 kullanılmış külot ve 105 parça da kadın kıyafeti çaldığı tespit edilen 32 yaşında bir adam tutuklandı.

Yetkililer adamın kullandığı minibüsün rutin bir trafik kontrolü sırasında şüpheli bulunarak arandığını ve içinde yüzlerce iç çamaşırı bulunduğunu söyledi.

Ele geçirdikleri tüm iç çamaşırlarını geniş bir alana yayarak sergileyen yerel polis yetkilileri, adamın çaldığı eşyaların sayısının hırsızlık suçuyla hâkim karşısına çıkarılmasına yetecek derecede çok olduğunu söyledi.

Çin’in People’s Daily gazetesi ismi basına açıklanmayan adamın sorguda yaklaşık 3 yıldır kadın iç çamaşırı çaldığını itiraf ettiğini yazdı. Gazete adamın ilk başlarda nadiren hırsızlık yaptığını ancak zamanla kontrolünü kaybederek düzenli olarak kadın iç çamaşırları çalmaya başladığını belirtti.

Çinli yetkililer adama psikolojik yardım sağlanacağını duyurdu.

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