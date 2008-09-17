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Dünya

'Olmert kalsa da barış görüşmeleri sürecek'

Filistinli Başmüzakereci Erekat, Olmert görevde kaldığı sürece, barış görüşmelerinin devam edeceğini söyledi

17 Eylül 2008 03:00

Filistinli Başmüzakereci Saib Erekat, İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in görevinde kaldığı sürece, Olmert ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas arasındaki barış görüşmelerinin devam edeceğini söyledi.

Erekat, İsrail'de iktidar partisi Kadima'nın bugün yapılan başkanlık seçimi öncesi dün gece Olmert ve Abbas'ın görüştüğünü belirterek, Olmert'in görüşmelerin sürdürülmesini istediğini söyledi ve "Biz de evet dedik. Olmert İsrail'in Başbakanı ve görevini bırakana kadar onunla görüşmeleri sürdüreceğiz" dedi.

Saib Erekat, Ramallah'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi liderliğinin, uluslararası kanunlar ve Araplarca sunulan barış ittifakına uyum sağlayacak bir anlaşmaya varmak istediğini kaydetti.

Erekat, Abbas'ın bu görüşmede gerçek bir barış istediğini ortaya koyduğunu, Annapolis'te iki taraf arasında varılan uzlaşmayı hatırlatarak, tek bir konu dışarıda bırakılmaksızın, iki taraf arasındaki tüm uzlaşmazlıklara çözüm bulunması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Filistinli Başmüzakereci Erekat'ın verdiği bilgiye göre Abbas, Filistin tarafının geçici ve kısmi bir anlaşmadan yana olmadığını da yineledi. Abbas, İsrail'in Yol Haritası hükümlerine uymadığını ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını da belirtti. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi uygulamasının durmadığını, Batı Şeria'dan sürülenlerin geri dönmelerine izin verilmediğini, Kudüs'teki Filistin'e ait kurumların da hala açılmadığını kaydeden Abbas, ABD'nin önderliğindeki girişimlerden de bir sonuca varılamadığını aktardı.

Erekat, Filistinliler için bir anlaşmanın, işgalin kaldırılması ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması anlamına geldiğini, bu hedefin gerçekleştirilmesi yolunun da görüşmelerden geçtiğini kaydetti.

Filistinliler için zamanın çok önemli olduğunun altını çizen Erekat, İsrail tarafından dile getirilen ve zamanın kalmadığı yolundaki görüşleri de kabul etmediğini ifade etti.

Filistinlilerin gelecekte değil, bugün bir barış anlaşması istediklerini söyleyen Erekat, Kudüs meselesinin de hiçbir şekilde ertelenemeyeceğini vurguladı.

Gazze: Birşey değişmez

Gazze Şeridi'ndeki Hamas temsilcileri ve diğer gruplardan ise Kadima seçimlerinin, Filistinliler için bir şey değiştirmeyeceği açıklamaları geldi.

Hamas sözcülerinden Fevzi Barhum, Kadima başkan adayları Tzipi Livni ile Şaul Mofaz arasında bir fark olmadığını ve Siyonistlerin Filistin halkını yerinden etmek, yok etmek ve öldürmek konusunda uzlaşma içinde olduklarını söyledi.

Barhum, yaptığı açıklamada, tüm Siyonist partilerin suçlu olduklarını ifade etti ve "aralarında bir fark yok" dedi. Hamas'ın sözcülerinden İsmail Rıdvan da Kadima seçimlerine veya parti başkanına bir önem vermediklerine belirtti, "Hepsi işgalci, hepsi Filistin halkına düşman" diye konuştu.

İslami Cihad'dan Şeyh Nafiz Azzam ise Kadima partisindeki seçim sonuçlarının, İsrail'in Filistinlilere karşı mevcut politikasında bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi.

Şeyh Azzam, "Kadima'nın başkanlığını yapan kişi bizi ilgilendirmiyor. Her aday, aynı tavrı sergiliyor. Hiçbir adayın bir diğerinden farkı yok" diye konuştu.

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