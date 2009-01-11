Olmert: Hedefe yakınız, Hamas: Barış uzak

Gazze, en yoğun saldırıların yaşandığı bir geceyi geride bıraktı. 16. günündeki İsrail operasyonunda ölenlerin sayısı 850’ye yaklaştı. Hamas’tan barışın çok uzak olduğu açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Olmert, hedefe yaklaştıklarını söyledi.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları gece boyunca aralıksız sürdü. 60 hedef havadan, karadan ve denizden vuruldu. İsrail, geçen hafta Birleşmiş Milletler okulunda 39 kişinin ölümüne yolaçan saldırıya bir havan mermisinin yanlış hedefe isabet etmesinin neden olduğunu açıkladı. İsrail’in, saldırı ile ilgili soruşturması sürüyor.



Filistin hastane kaynaklarına göre Gazze kentindeki çatışmalarda 10 Filistinli militan öldü. İsrail dün, Gazze’ye havadan bildiri dağıtarak saldırıların artacağını duyurmuştu.



Arap Medyası, İsrail askerlerinin Gazze kentine doğru yavaş bir şekilde ilerlediğini aktarıyor. Hamas’ın, İsrail’e roket saldırıları da devam ediyor.



Beyt Lahya’daysa İsrail’in tank ateşi sonucu dördü sivil, beş Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail dün, Gazze’ye havadan bildiri dağıtarak saldırıların artacağını duyurmuştu.



İsrail askerleri ve Filistinli militanlar arasında Gazze kentinde çıkan çatışmada en az 12 kişi öldü. İsrail’in kara harekâtı başlatması sonrası çıkan en şiddetli çatışmalardan biri olduğu bildirilen çatışmanın, Filistinli militanların, piyade ve tanklardan oluşan İsrail askeri koluna pusu kurmasıyla başladığı bildirildi.



Reuters ajansı, Filistin hastane kaynaklarına dayanarak verdiği haberde ölenlerden 10’unun militan olduğunu duyurdu. Şeyh Aclen semtindeki çatışmanın ardından İsrail askerleri, sabah saatlerinde bölgedeki ana caddeyi kontrolleri altına aldı.



Aşkelon kentine isabet eden roketler can kaybına yol açmadı. Hamas’ın sürgündeki lideri Halid Meşal, İsrail’in Gazze saldırılarının, barış yolunu kapadığını söyledi.



Saldırıları “soykırım” olarak değerlendiren Meşal, İsrail’in askerlerini Gazze şeridinden çekmesini ve ablukayı kaldırmasını istedi.



İsrail kabinesi bugün toplanarak operasyonun nasıl devam edeceğini tartışacak.



İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki insani durum şimdiye kadar olmadığı ölçüde kötü. İsrail ordusunun verdiği 3 saatlik aralarda sağlık ekipleri evlerden yaralı topluyor, Filistinliler gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

