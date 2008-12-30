Olmert: Ateşkesi ağzınıza almayın

Gazze operasyonu sürerken, İsrail Başbakanı Olmert, kurmaylarına 'Ateşkes ihtimalini ağza almaktan kaçının' dedi



İsrail Başbakanı Ehud Olmert de Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Savunma Bakanı Ehud Barak, Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'nin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda, ateşkes ihtimalini ağza almaktan kaçınmalarını istedi.



Olmert, "Artık bir çıkış stratejisinden söz etmiyoruz, Gazze harekatının hedeflerinin gerçekleştirilmesine çalışıyoruz" dedi ve (Gazze'den) saldırıların devam ettiği müddetçe, İsrail operasyonunun genişleyeceğini vurguladı.



Toplantıda, Hamas'ın, İslam Konferansı Teşkilatının başkanlığını yapan Senegal'den ateşkesi sağlamasını istediği yönündeki bilgiler de değerlendirildi. Ancak İsrailli yetkililer, şimdiki durumda böyle bir ateşkes ihtimalinin kabul edilmemesi üzerinde görüş birliğine vardılar.



İsrail İçişleri Bakanı Meir Şetrit de, Gazze'den yönelen roket tehdidi bertaraf edilmeden Hamas ile ateşkesin mümkün olmadığını söyledi.



Şetrit, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Ateşkese yer yok" derken, İsrail hükümetinin güneydeki roket tehdidini ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu ifade etti.



Bu nedenle İsrail ordusunun operasyonunun durmaması gerektiğini savunan Şetrit, Gazze'de Hamas ile mücadelenin haftalar sürebileceği mesajını verdi ve "Operasyonun amacı budur ve yerine getirilmelidir" diye konuştu.



İsrail Savunma Bakanı Yardımcısı Matan Vilnai de ordunun haftalar alabilecek bir savaşa göre hazırlandığını kaydetti.



Gazze ve çevresindeki okullar kapalı



Öte yandan, dün gece İsrail tarafına yapılan roket saldırılarının ardından, Gazze çevresinde, 30 kilometrelik alan içerisindeki tüm İsrail yerleşimlerinde okulların bugün tatil edilmesi kararı alındı.



Tatil uygulaması, Gazze'nin hemen yakınındaki liman kenti, 120 bini aşkın nüfuslu Aşkelon, yaklaşık 30 kilometre mesafedeki 190 bine yakın nüfuslu Aşdod ile Necef'teki Rahat ve diğer küçük kentleri de kapsıyor.



Seferberlik Komutanlığı, Gazze ve çevresindeki yerleşimlerde yaşayanların sığınaklarda, korunmalı odalarında kalmalarını veya bunların yakınlarında bulunmalarını istedi.