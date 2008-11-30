Ölmeden önce mutlaka İstanbul'u görün!

Dünyaca ünlü kültür ve coğrafya dergisi National Geographic'in Çin Halk Cumhuriyeti'nde yayımlanan son sayısında İstanbul, mutlaka görülmesi ve gezilmesi gereken 50 şehir arasında gösterildi.



Yazıda, İstanbul'un güzellikleri, mutfağı ile tarihî ve turistik yöreleri anlatıldı.



Yüksek tirajlı dergide İstanbul için 'ölmeden önce mutlaka görün' denilirken Türk mutfağının da en az Fransız mutfağı kadar eşsiz lezzetlere sahip bulunduğu; ancak bilinmediği ifade edildi.

İstanbul'un seyahatin ilk durağı olması yönünde öneride bulunulan yazıda, Bizans İmparatorluğu'na başkentlik yapmış kentin kültür zenginliğinin yanında önemli bir ticaret ve turizm merkezi olduğuna işaret edildi.



İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçildiğinin anlatıldığı yazıda, özellikle Ayasofya ile Sultanahmet Camii'nden övgüyle söz edildi. Deniz ürünleri için Kumkapı'ya gidilmesinin tavsiye edildiği makalede, Ortaköy'de içilecek 'kırmızı Türk çayının' vazgeçilmez olduğu aktarıldı.

İstanbul gibi Çanakkale Boğazı'nın da iki kıtayı bağlayan ilginç coğrafya parçası olduğuna işaret edildi. Dergi ayrıca Çanakkale'nin, Homeros'un 3 bin yıl önce anlattığı Truva Savaşları'nın cereyan ettiği yer olduğunu vurguladı. Yazıda, Türk hamamı ile Kapadokya ve Pamukkale de görsellerle zenginleştirilerek Çin okuyucusuna sunuldu.

