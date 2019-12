Olmayan kredi kartına 5 bin lira borç

Gaziantep’te, inşaat işçisi 24 yaşındaki Mehmet Can Demir, kredi kartı başvurularına olumsuz yanıt veren 2 bankadan kredi kartı borcu nedeniyle haciz tebligatı geldi.



2006’nın Aralık ayında çalıştığı inşaata gelen bir bankanın görevlilerine 20 iş arkadaşı ile birlikte kredi kartı başvurusu için form doldurup, kimlik fotokopisini veren Mehmet Can Demir’in arkadaşlarına kredi kartı geldi, kendi başvurusu ise reddedildi. Bu kez başka bir bankaya başvuran Demir’e bu banka da kredi kartı vermedi.



Demir, kredi kartsız hayatını sürdürürken, 2007’nin nisan ayında başvurduğu ilk bankaya 800, diğerine ise 900 TL kredi kartı borcu nedeniyle gelen hacizle şaşkına döndü. Demir, yanlışlık olduğunu, kredi kartı almadığını bildirmesine karşılık, kimlik fotokopisini kullanan kişi ile kimlik bilgilerini bilgisi dışında kullandığını öne sürdüğü bankaları şikâyet etti. Yapılan araştırmada, aynı tarihlerde kimliğini de kaybeden Demir’in başvuru yaptığı bankaların, farklı şubelerine başvuru yapılarak kredi kartı alındığı anlaşıldı.



Kendisi alamadı, dolandırıcı aldı



Araştırma sonunda kayıp kimliği bulup, kendi fotoğrafını yapıştırarak kullanan, bu kimlikle bankalardan kredi kartı alıp, kullandığı belirlenen Mehmet Can, 6 ay önce yakalanarak tutuklandı. Bu kişinin, yine Demir adına cep telefonu ve ev telefonu abonesi olup, GSM şirketine 750, Türk Telekom’a 750 TL borcu olduğu da belirlendi.



Gaziantep 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde suçu kabul eden Mehmet Can, Demir’in kimlik bilgileriyle sahte kimlik yapıp, iki bankadan kredi kartı ve telefon şirketlerinden hat aldığını söyledi. ‘Resmi evrakta sahtecilik’ten 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, ‘Dolandırıcılık’tan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Can, “Mehmet Can Demir’in kimliğini bulmuştum. Kimlikteki fotoğrafı değiştirdim, kendi fotoğrafımı yapıştırdım. Sonra da kredi kartı alıp, kullandım” dedi.



Duruşma ertelenirken, yaşadığı olaylar nedeniyle sıkıntı yaşayan Demir, “Bugüne kadar hiç kredi kartım olmadı, fakat iki bankaya yaklaşık faizleriyle 3 bin TL, telefon şirketlerine 2 bin TL olmak üzere toplam 5 bin TL borçlu gözüküyorum. Mağduriyetimin giderilmesi ve adımın aklanması için şikâyetçiyim. Hacizle beni bulan bankanın, borçlu iken ve kart verirken bana ulaşamamasına anlam veremiyorum” dedi.