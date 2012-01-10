-Olması gereken olmuştur ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren fezlekeyle ilgili, ''Fezlekelere yabancı mısınız? Bütün arkadaşlar için bu tür fezlekeler olabiliyor. Başbakan, Başbakan Yardımcıları hepsi için bu tür fezlekeler var. Aynı şeyin Sayın Kılıçdaroğlu için de hele hele o kullandığı ifadeler için hayda hayda olması gerekir. Olması gereken olmuştur'' dedi. Erdoğan, TBMM'deki makamından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Başbakan Erdoğan, bugün akşam saat 20.00'de Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşeceğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ''bir fezlekeden söz edildiğini'' belirterek, değerlendirmesini istemesi üzerine şöyle konuştu: ''Niye bahsediliyor diyorsunuz. Fezlekelere yabancı mısınız? Burada bütün arkadaşlar için bu tür fezlekeler olabiliyor. Var. Yani Başbakan, Başbakan Yardımcıları, hepsi için bu tür fezlekeler var. Aynı şey, Sayın Kılıçdaroğlu için de hele hele o kullandığı ifadeler için hayda hayda olması gerekir. Olması gereken olmuştur. Çünkü Silivri Cezaevi için yapmış olduğu açıklama ve şu anda orada bir çadır kurulması vesaire tüm bunlarla ilgili yaptığı açıklama... Hele hele bugün yapmış olduğu açıklama.. yani 'AK Parti bir katını yargıya tahsis etmeli' filan diye... Bizim böyle parti teşkilatlanması dışında binamızda kullanılacak yerimiz kalmadı, ama CHP'nin Genel Merkezi'nde bu tür yerler olabilir. Oralarda bu tür tahsisleri yaparlarsa daha isabetli olur.'' Başbakan Erdoğan, ''Kabinede revizyon yapacağınız iddiaları konuşuluyor. Basına da yansıdı'' sorusuna ''Benim dünyamda böyle bir şey yok'' yanıtını verdi.