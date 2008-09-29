Olmak ya da olmamak maçı...

Aragones: Kontrataklarına dikkat etmeliyiz Aragones: Kontrataklarına dikkat etmeliyiz

Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez

30 EYLÜL SALI E Aalborg 21.45 Manchester United E Villarreal 21.45 Celtic F Fiorentina 21.45 Steaua Bükreş F Bayern Münih 21.45 Lyon G Arsenal 21.45 Porto G Fenerbahçe 21.45 Dinamo Kiev H Zenit 19.30 Real Madrid H BATE 21.45 Juventus

EKİM ÇARŞAMBA A Cluj 21.45 Chelsea A Bordeaux 21.45 Roma B Anorthosis 21.45 Panathinaikos B Inter 21.45 Werder Bremen C S.Lizbon 21.45 Basel C S.Donetsk 21.45 Barcelona D Liverpool 21.45 PSV Eindhoven D Atletico Madrid 21.45 Marsilya

İlgili haberler



Fenerbahçe Kiev maçı hazırlıkları tamamlandı Fenerbahçe Kiev maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez

Kanarya limana sığındı Kanarya limana sığındı

Dinamo Kiev İstanbul'da Dinamo Kiev İstanbul'da

Semih'ten kötü haber Semih'ten kötü haber

Aragones: Kontrataklarına dikkat etmeliyiz Aragones: Kontrataklarına dikkat etmeliyiz

'Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla bugün saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak.Turkcell Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarının odağı haline gelen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bugün Dinamo Kiev karşısında 3 puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor.Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grupta kendi sahasındaki ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarların da desteği ile karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Dinamo Kiev maçı öncesinde sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Semih ile Josico karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan Edu'nun, bugünkü maçta savunmadaki yerini alması bekleniyor.Fenerbahçe'nin maça Volkan Demirel, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Emre, Maldonado, Uğur, Alex ve Guiza muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.Dinamo Kiev'in bugün Fenerbahçe karşısına, Bogush, Betao, Vukojevic, Aliyev, Bangoura, Eremenko, Diakhate, Mikhalik, Nesmachniy, Ninkovic, Shatskikh muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonu'nundan Thomas Einwaller yönetecek. Karşılaşma Star TV'den canlı yayınlanacak.