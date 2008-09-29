Olmak ya da olmamak maçı...

Avrupa'nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar bugün dört grupta oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.
'Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla bugün saat 21.45'te Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Aragones: Kontrataklarına dikkat etmeliyiz Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez
Turkcell Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla eleştiri oklarının odağı haline gelen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bugün Dinamo Kiev karşısında 3 puan alarak kötü gidişe son vermek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grupta kendi sahasındaki ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarların da desteği ile karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Semih ve Josico kadroda yok
Dinamo Kiev maçı öncesinde sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Semih ile Josico karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan Edu'nun, bugünkü maçta savunmadaki yerini alması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin maça Volkan Demirel, Gökhan, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Emre, Maldonado, Uğur, Alex ve Guiza muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor. Dinamo Kiev cephesi
Dinamo Kiev'in bugün Fenerbahçe karşısına, Bogush, Betao, Vukojevic, Aliyev, Bangoura, Eremenko, Diakhate, Mikhalik, Nesmachniy, Ninkovic, Shatskikh muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonu'nundan Thomas Einwaller yönetecek. Karşılaşma Star TV'den canlı yayınlanacak.
30 EYLÜL SALI
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|E
|Aalborg
|21.45
|Manchester United
|E
|Villarreal
|21.45
|Celtic
|F
|Fiorentina
|21.45
|Steaua Bükreş
|F
|Bayern Münih
|21.45
|Lyon
|G
|Arsenal
|21.45
|Porto
|G
|Fenerbahçe
|21.45
|Dinamo Kiev
|H
|Zenit
|19.30
|Real Madrid
|H
|BATE
|21.45
|Juventus
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EKİM ÇARŞAMBA
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|A
|Cluj
|21.45
|Chelsea
|A
|Bordeaux
|21.45
|Roma
|B
|Anorthosis
|21.45
|Panathinaikos
|B
|Inter
|21.45
|Werder Bremen
|C
|S.Lizbon
|21.45
|Basel
|C
|S.Donetsk
|21.45
|Barcelona
|D
|Liverpool
|21.45
|PSV Eindhoven
|D
|Atletico Madrid
|21.45
|Marsilya
Fenerbahçe Kiev maçı hazırlıkları tamamlandı Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez Kanarya limana sığındı Dinamo Kiev İstanbul'da Semih'ten kötü haber Aragones: Kontrataklarına dikkat etmeliyiz