Olli Rehn'den türban için uzlaşma çağrısı

Başörtüsü konusunu dikkatle takip ettiklerini söyleyen Rehn, “Lütfen bir uzlaşma yöntemi, değişik yaşam tarzları arasında bir temel anlaşma bulun diyoruz” dedi.



Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, başörtüsü konusunun Türk toplumu için son derece önemli bir konu olduğunu ve bunu dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Biz, 'Lütfen bir uzlaşma yöntemi, değişik yaşam tarzları arasında bir temel anlaşma bulun' diyoruz. Başörtüsü konusunun temelinde farklı yaşam tarzlarının Türk toplumunda birlikte yaşamaları yer alıyor" dedi.

Samanyolu haber televizyonunda dün akşam yayımlanan "Avrupa Masası" programına konuk olan Rehn, başörtüsü, İlerleme Raporu ve hükümetten beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Rehn'in röportajında önemli başlıklar:



Başörtüsü konusundaki düşünceniz?

Bunun Türk toplumu için son derece önemli bir konu olduğunun farkındayım ve bu konudaki tartışmaları dikkatle takip ediyorum. Biz, "Lütfen bir uzlaşma yöntemi, değişik yaşam tarzları arasında bir temel anlaşma bulun" diyoruz. Başörtüsü konusunun temelinde farklı yaşam tarzlarının Türk toplumunda birlikte yaşamaları yer alıyor. Bu şekilde daha sağlam bir sosyal barış, uzlaşma ve diyalog için daha fazla şans olur. Bu konuda ortak bir bakış geliştirmek, Türk toplumundaki farklı yaşam tarzlarının hoşgörüyle karşılanması açısından çok önemli. Bu arada, biz ombudsmanlık müessesesinin kurulmasına yönelik bir kanun çıkarması konusunda Türkiye’yi güçlü bir şekilde teşvik ediyoruz.



İlerleme Raporu'nun genel yaklaşımı nasıl olacak?

Tabii ki Türkiye hem geçen yıl hem de bu yıl siyasi krizler atlattı. Aslında Türkiye'nin yapması gereken temel şeylerden biri, bu her yıl tekrarlayan kriz döngüsünü bertaraf etmek. Çünkü bunun kimseye bir faydası yok. Bunun için de Türkiye'deki farklı eğilimlerin ve farklı yaşam tarzlarının arasında bir anlaşmanın ortaya çıkması önemli.



Hükümetten beklentileriniz neler?

AB reformları konusunda ciddileşmenin tam sırası. Çünkü bu reformlar sayesinde vatandaşların hakları ve temel özgürlükler Anayasa'da, yasalarda ve bunların sahada uygulanmasında yerini bulabilir. Ve lütfen bir sonraki siyasi kriz gelmeden anayasal reformu gerçekleştirin ki, Türkiye gelecekte ortaya çıkabilecek krizlerle daha iyi başa çıkabilsin, hatta krizlerin ortaya çıkışını engelleyebilsin.







