Oliver Stone: Snowden benim için kahraman

Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone, eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın "kahraman" olduğunu söyledi. Japonya'da bir konferansa katılan Stone, Amerikan yönetiminin terör tehdidi gerekçesiyle insanları izlemesini de eleştirdi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema yönetmeni Oliver Stone, bilgi sızdırma skandalının mimarı Edward Snowden'ı övdü. Stone, Japonya'nın başkenti Tokyo'da katıldığı bir konferansta eski CIA çalışanını "kahraman" olarak nitelendirdi.

"Benim için Edward Snowden bir kahraman" diyen Stone, "Çünkü bunu kar amacıyla yapmadı. Ülkesine zarar vermek için de yapmadı. Bununla ilgili en ufak bir kanıt yok. Bunu vicdanı rahatsız olduğu için yaptı. Bunun için hayatını feda etti" şeklinde konuştu.

Ünlü yönetmen konuşmasında, Amerika'nın terör tehdidi gerekçesiyle insanları izlemesini de eleştirdi. Orwell, "Bu izleme, George Orwell'in bile tahmin edemeyeceği bir "Büyük Birader", her evi gözetliyorlar." dedi.

Stone, Snowden'a sığınma hakkı tanıyan Rusya'nın devlet başkanı içinse "Doğru olanı yaptı" dedi. Daha fazla sayıda ülkenin, Amerika'nın taleplerine karşı çıkması gerektiğini sözlerine ekledi. Oliver Stone, kitap ve belgesel tanıtımı için bulunduğu Japonya'da, Amerika'nın atom bombası attığı Nagasaki ve Hiroşima kentlerini de ziyaret etti.