Oliver Kahn yorumcu oldu

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in kalecisi Oliver Kahn, sahalara veda ettikten sonra yorumculuğa geçiş yaptı.





39 yaşındaki milli kaleci, Oliver Kahn, jübilesini yaptıktan sonra 2'nci Devlet Televizyonu ZDF'de spor yorumculuğu yaptı.



Çok sayıda uluslarararası başarıya imza atan ünlü kaleci Oliver Kahn,Almanya Milli takımı ile Bayern Münih'in oynadığı jübile maçı ile futbolculuk yaşamını noktalamasından sonra kendisine yapılan teklifi kırmayarak Dünya Kupası Avrupa Grup Maçları'nda mücadele eden ekiplerin dün geceki maçlarını değerlendirdi.



