-Olin Edirne: 85 – Türk Telekom: 94 EDİRNE (A.A) - 10.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nin 9'uncu hafta karşılaşmasında Türk Telekom, deplasmanda Olin Edirne'yi 94-85 yendi. Maçın başında Türk Telekom'dan Ali Karadeniz ile Kambala'nın basketlerine, Ogün, Polat ve Videnov'un sayılarıyla karşılık veren Olin Edirne, ilk 5 dakikayı 14-10 önde geçti. Hücumda Olin Edirne'nin skorer oyuncusu Videnov'un basketlerine Ali Karedeniz ve Kambala ile karşılık veren Türk Telekom, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk dakikasında her iki takımda sayı üretemedi. Bu dakikadan sonra maça ağırlığını koyan Türk Telekom, 15. dakikaya 37-31 önde girerken, Olin Edirne ise rakibinin ataklarına karşılık vermekte zorlandı. Türk Telekom devreyi 48-45 önde kapadı. Üçüncü periyoda Stimac ile Kambala'nın karşılıklı basketleri ile başlanırken, Olin Edirne daha sonra Videnov'un pota altı ve Wright'ın dış atışlarıyla 52-50 öne geçti. Oyunda üstünlüğünü sürdüren Olin Edirne, bu periyodu 74-66 üstün tamamlarken, farkı da 8 sayıya kadar çıkardı. Maçın son bölümünde ise Olin Edirne, Capin'in attığı basketlere engel olamadı. Videnov'u iyi marke eden ve hücumları iyi değerlendiren konuk takım, karşılaşmadan 94-85 galip ayrılan taraf oldu.