-Olin Edirne: 70 - Etha Engomi: 82 EDİRNE (A.A) - 09.11.2011 - Basketbolda Eurochallenge Kupası F Grubu'nda, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılan Olin Edirne, Güney Kıbrıs temsilcisi Etha Engomi'ye 82-70 yenildi. Karşılaşmaya Olin Edirne Stimac'ın bulduğu basketlerle başlarken, konuk ekibin ilk sayısı Dabkus'dan geldi. Stimac'ın art arda attığı basketlere, Güney Kıbrıs temsilcisi Ray ve Dabkus'un sayılarıyla cevap verince, 3. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyot, 21-21 berabere sona erdi. 2. periyoda iyi başlayan konuk takım, bir anda farkı 9 sayıya çıkardı. Olin Edirne ilk sayılarını 14. dakikada Reha Öz'ün 3 sayılık basketiyle buldu. 15. dakikaya girilirken Reha Öz'ün elinden bir 3 sayılık atış daha bulan Türk temsilcisi, 16. dakika farkı 6 sayıya kadar indirdi: (33-27). Olin Edirne, ilk yarının son bölümünde Reha Öz ve Davud Kamer ile etkili olsa da, Etha Engomi, devreyi 43-39 önde tamamladı. 3. çeyreğe seyirci desteğini de arkasına alarak başlayan Olin Edirne, Drezga ve Davud Kamer'in attığı üst üste basketlerle 44-43 öne geçti. Olin Edirne'den Wright ve Davud Kamer'in basketlerine, konuk takım Dabkus ve Watkins ile karşılık verince, 25. dakikaya 47-47 eşitlikle girildi. Daha sonra bu bölümde de etkili oyununa devam eden Massamba'ya, Watkins ve Jackson da katkı verince, Etha Engomi, 3. çeyreği 10 sayı farkla 62-52 önde geçti. Son periyotta konuk takım Engomi, savunmadaki sertliğini artırınca, 2 dakika her iki takımda sayı üretemedi. Bu periyodun ilk sayısını Olin Edirne, Wright'ın dış atışı ile buldu. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin 2. yarısında savunma disiplinini kaybeden Olin Edirne, hücumlardan boş dönünce rakip takım Etha Engomi, 7 sayılık bir seri yakalayarak karşılaşmadan 82-70 galip ayrıldı. Salon: Mimar Sinan Hakemler: Alexey Davydov (Rusya) xxx, Aleksandar Milojevik (Makedonya) xxx, Marko Vuckovic (Slovenya) xxx Olin Edirne: Wright xxx 19, Ogün xx 7, Mustafa Abi xx 6, Stimac xxx 15, Drezga x 3, Wilkinson x, Polat x, Reha Öz xxx 14, Fırat Töz x, Davud Kamer xx 6 Etha Engomi: Jackson xxx 18, Dabkus xx 10, Anastasiadis x 2, Shawn Ray xx 12, Massamba xxx 13, Kenvarrios Tutt xx 8, Dejan Cup xx 8, Watkins xx 9, Lalovic x 2 1. periyot: 21-21 Devre: 39-43 3. periyot: 52-62