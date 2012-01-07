-Olin Edirne: 65 - Pınar Karşıyaka: 75 EDİRNE (A.A) - 07.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Olin Edirne, Pınar Karşıyaka'ya 75-65 yenildi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Olin Edirne, Polat ve Videnov'un attığı basketlerle 9-5 önde geçti. Periyot bitimine 1 dakika kala Birkan'nın attığı üç sayılık basketle 15-14 öne geçen Pınar Karşıyaka, ilk periyotu 20-15 üstün tamamladı. Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta da etkili oyununu sürdürdü. Konuk takım Stanojevic ve Chatman'nın üst üste bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: (18-28). Kalan dakikalarda da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, ikinci periyotu 38-30 önde kapadı. Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi takım Reha ve Stimac'ın üst üste attığı basketlerle 25. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen yeşil-kırmızılılar, üçüncü periyotu da 57-52 önde tamamladı. Son periyota Chatman'nın attığı basketle başlayan Pınar Karşıyaka, 35. dakikayı 63-54 önde geçti. Birkan ve Chatman'ı özellikle boyalı alanda çok iyi kullanan konuk takım, maçın bitimine 3 dakika kala farkı 13 sayıya kadar çıkardı: (60-73). Karşılaşmayı Pınar Karşıyaka 75-65 kazandı. Karşılaşmanın 37. dakikasında tribünde maçı izleyen bir seyircinin rahatsızlık geçirmesi nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 2 dakika ara verildi. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile tribünden alınan kişi, oyun alanı içerisinden geçirilerek salon dışındaki ambulansa götürüldü. Rahatsızlanan kişinin sedye ile tribünden indirilmesine Olin Edineli oyunculardan bazıları da yardım etti.