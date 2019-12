Olimpos'ta Uluslararası Reggae Festivali olacak

Türkiye'nin ilk Uluslararası Reggae Festivali olacağı belirtilen ''United in Paradise Reggae Festivali'', 16-19 Mayısta, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Çavuşköy (Olimpos) beldesindeki Adrasan Koyu'nda yapılacak.



Festival düzenleme komitesinden yapılan yazılı açıklamada, ''United In Paradise'' etkinliğine Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek grupların ve DJ'lerin katılacağı belirtildi.



Festivale, dünyaca ünlü reggae sanatçısı Don Carlos'un yanı sıra, Jamaika, İtalya, Almanya gibi ülkelerden çok sayıda müzisyenin, Türkiye'den de sürpriz grup ve DJ'lerin katılacağı belirtildi.



Açıklamada, ''reggae müziğinin babası'' olarak nitelendirilen Don Carlos'un festivalin en heyecan verici sanatçısı olacağına değinilerek, Don Carlos'un bugüne kadar 30'a yakın albüm çalışması yaptığı, yaklaşık 40 yıldır şarkılarını sevgi ve barış için söylediği ifade edildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



''Yaşına rağmen sahne performansıyla izleyicileri büyüleyen Don Carlos şarkılarını söylemek ve enerjisini paylaşmak için Türkiye'ye geliyor. United In Paradise, Dub ve Ska gibi Karayip kökenli müzik türlerinin çalınmasının ötesinde, alışagelmiş kalıpları kırarak dinleyiciyle festival organizasyonu arasında doğrudan bir ilişki kurmayı amaçlıyor. Festivalde etkileyici sahne performanslarının yanı sıra sanatın ve sporun değişik dallarında yapılacak etkinliklerle, gelen herkesin gerçek anlamda katılımcı olabilmesi hedefleniyor. Katılımcılığı teşvik etmek için herkese açık atölye çalışmaları, resim, fotoğraf, film gösterimleri, dans, perküsyon, ateş dansı ve jonglörlük gibi performans sanatlarına da yer verilecek. Kalıcı bir festival olmayı amaçlayan 'Unite In Paradise', yapılmakta olan uluslararası tanıtımla tüm dünyada, özellikle de komşu ülkelerdeki reggae aşıkları için harika bir tatil fırsatı olarak Avrupa'daki eşdeğer festivaller arasında ön plana çıkıyor.''



Jamaika'dan yayılan kültür : Reggae



Jamaika gettolarından çıkıp, dünyaya yayılan reggae, bir müzik tarzından daha çok yaşam tarzı, bir duruş, bir kültür olarak nitelendiriliyor. Reggae müziği inanç, aşk, barış, yoksulluk ve eşitsizlikler gibi temalar barındırıyor. Müziğin amacı, ulaştıkları yerlerde insanların toplumu yorumlamasını sağlayarak, yaşamın yansımalarını görmelerini, sistem ahlakı üzerinde düşünmelerini, tek sevginin mükemmelliğini anlatmak olarak da tanımlanıyor.