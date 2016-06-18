Olimpiyatların ev sahibi mali krizin eşiğinde



2016 Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirileceği Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaleti yaşadığı bütçe sıkıntıları nedeniyle alarm verdi. Yayınlanan bir kararnamede Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nı finanse edebilmek amacıyla kamu hizmetlerinde acil kemer sıkma politikasının uygulanması için gerekli önlemlerin bir an önce hayata geçirileceği açıklandı.

Kararnamede Olimpiyat Oyunları'nın organizasyonunun temel kamu hizmetlerinde derin sıkıntılara neden olduğu ve kamu güvenliği, sağlık, eğitim ve ulaşım, çevre düzenleme gibi hizmetlerin çökmesine dahi yol açabileceği belirtildi.

Oyunlara yapılan harcamaların yanı sıra eyalet resesyonla ve ciddi mali sorunlarla mücadele ediyor. Öğretmenlerin ve polis memurlarının maaşları aylardır gecikmeli olarak ödeniyor.

''Öngörülen projeler tamamlanacak''

Ancak tüm bu yaşanan sıkıntılara karşın Olimpiyat Oyunları'nın finansmanı için yaklaşık 780 milyon euronun eyaletin kasasına gireceği öne sürüldü. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, öngörülen inşaat projelerinin çoğunun tamamlanacağını, kent metrosunun yapılandırılmasının da garanti altına alındığını ifade etti.

Brezilya 1930'lardan bu yana en ağır resesyon dönemi yaşanıyor. Yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınması da Olimpiyat Oyunları öncesi çalkantılı ülke gündemini daha da karıştırdı.

Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ilk Güney Amerika ülkesi olan Brezilya'nın ikinci büyük kenti olan Rio de Janeiro'ya 500 bin yabancı ziyaretçi bekleniyor.