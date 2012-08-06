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Spor

Olimpiyatlarda Hindistan kafilesiyle yürüyen kadının esrarı çözüldü

Hindistan ekibiyle birlikte çalışan görevli Madhura Nagendra: Anın heyecanına kapılarak yürüyüşleri sırasında atletlere katıldım

06 Ağustos 2012 19:04

Londra'daki 2012 Olimpiyatlarının açılış töreninde kim olduğu bilinmeyen kırmızı kıyafetli bir kadın Hindistan Olimpiyat ekibi ile birlikte yürümüş ve Hintlileri şaşkınlığa düşürmüştü.

Hintli atletler ile birlikte yürüyen kırmızılı kadının adının Madhura Nagendra olduğu açıklandı.

Londra Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Lord Coe, kadının Hindistan ekibiyle birlikte çalışan bir görevli olduğunu ve anın heyecanına kapılarak yürüyüşleri sırasında atletlere katıldığını söyledi.

Hintli yetkililer kadının ülkelerini tüm dünya önünde utandırdığını söyledi. Facebook ve Twitter'da da Nagendra eleştirildi.

Hindistan'a geri dönen Nagendra bir anlığına gösterinin heyecanına kapılıp atletlerle birlikte yürümeye başladığını ve yaptığından çok pişman olduğunu söyledi.

Hareketinden pişman olsa da olayın abartıldığını düşündüğünü söyleyen Nagendra, açılış töreninde görev almak için bir çok elemeden geçtikten sonra seçildiğini yani atletlerle birlikte yürümesinin o kadar da yanlış olmadığını savundu. (BBC Türkçe)

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