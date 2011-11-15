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Olimpiyatlarda füzeler de hazır tutulacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak 2012 Olimpiyat Oyunları'nda güvenlik için güdümlü füzelerin...

15 Kasım 2011 02:00

T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak 2012 Olimpiyat Oyunları'nda güvenlik için güdümlü füzelerin hazır tutulmasının planlandığı açıklandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, plana ilişkin basında çıkan haberleri doğrularken, Kraliyet Hava Gücü ve Kraliyet Deniz Donanması'nın sahip olduğu karadan havaya güdümlü füzeleri ilk kez sivillerin korunması için kullanılabileceği kaydedildi. 

füze

İngiltere, karadan havaya güdümlü füzeleri sadece hava üslerini korumak için kullanıyor. Oyunlar sırasında 2 jetin de olası terör saldırılarına karşı hazır bekletileceği bildirildi.

Olimpiyatlarda güvenliği sağlamak için yapılacak harcamaların 300 milyon sterlini bulması bekleniyor.

Bu arada İngiliz basını, Amerika'nın olimpiyatlarda güvenliği sağlamaya yardımcı olmak için 500'ü FBI'dan olmak üzere toplam 1000 ajanını Londra'ya gönderme teklifinde bulunduğunu yazdı.

Oyunlarda, özel güvenlik birimlerinin yanı sıra 6 bin asker ve 12 bin polis görev alacak.




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