İngiltere 6 bin asker, 12 bin polis ve füzelerle olimpiyata hazır!

İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 yere, olimpiyat oyunlarında güvenliği sağlamak amacıyla karadan havaya güdümlü füzelerin yerleştirileceği açıklandı.

İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, Londra'nın doğusunda iki apartman bloğunun çatısı dahil olmak üzere toplam 6 yere, bu ayın ortasından itibaren karadan havaya güdümlü füze yerleştirileceğini söyledi.

Yaşadıkları binalara füze yerleştirilecek apartman sakinleri, Savunma Bakanlığı'nın kararına karşı çıkarak, konuyu mahkemeye taşımıştı. Füzelerle, ülkenin hava üslerinin korunması amaçlanıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Temmuz'da başlayacak olimpiyat oyunları için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Oyunlar sırasında ayrıca, jetler ve helikopterler de hazır bulundurulacak.

Güvenliği sağlamak için yapılacak harcamaların 300 milyon sterlini bulması, 6 bin asker ile 12 bin polisin görev yapması bekleniyor.