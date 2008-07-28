Olimpiyatlara bilet kalmadı

Tempo24 - 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nın biletlerinin tükendiği açıklandı. Pekin Olimpiyatları'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, tüm biletlerin satıldığı belirtilirken, ''Olimpiyat Komitesi, oyunlara gösterilen ilgi için sporseverlere teşekkür eder'' denildi.



8-24 Ağustos tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar için toplam 6,8 milyon bilet basıldı. Üç gün önce son 250 bin biletin satışa çıkarıldığını duyan 30 bin sporsever, sıcak havaya rağmen saatlerce kuyrukta bekledi, bilet gişeleri önünde sabahladı. Pekin polisi, gişelerin önündeki barikatların yıkılması üzerine, kalabalığı düzene sokmak için bazı önlemler aldı.



Şanghay, Tianjin, Şenyang ve Çinhuangdao kentlerinde oynanacak futbol karşılaşmalarına ayrılan 570 bin biletin satışının ise sürdüğü belirtildi. Oyunların açılış töreni biletleri, 645 dolar ile en pahalısı oldu. Biletlerin yüzde 58'i ise orta halli bir Çinli'nin satın alabilmesi için 12,90 dolardan satışa sunuldu. Bilet satışları, oyunlara göre farklılık gösteriyor. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 5,3 milyon biletin sadece 3'te 2'si satılabilmişti.