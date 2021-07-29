Olimpiyatlar'da Faslı ve Eritreli bisikletçiler için "Deve binicileri" diyen Alman sportif direktör eve gönderildi

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Alman Bisiklet Federasyonu'nun sportif direktörü, 2020 Tokyo Olimpiyatları sırasında kullandığı ırkçı ifadelerin mikrofona yakalanmasının ardından ülkesine geri gönderildi.

Patrick Moster, yol bisikletinde erkekler zamana karşı yarışı sırasında yarışçısı Nikias Arndt'a Faslı ve Eritreli rakiplerini geçmeye çalışırken, "O deve binicilerini yakala! O deve binicilerini yakala! Haydi bakalım!" diye bağırmıştı.

Moster olay mikrofonlara yakalandıktan sonra özür dilese de Almanya Takımı, yapılan bir toplantının ardından yorumlar sebebiyle sportif direktörün evine gönderilmesine karar verdiklerini ifade etti.

Alman Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Tokyo delegasyonu lideri tarafından yapılan açıklamada, "Irkçı söylemler nedeniyle dilenen özrün içten olduğuna ikna olduk. Ancak bu yorumlarla Sayın Moster, Olimpiyat değerlerini ihlal etti. Almanya ekibi için adil oyun, saygı ve tolerans müzakereye açık değildir.

Moster'in hakaret ettiği Faslı atlet Azzedine Lagab, "Yani Olimpiyatlar'da deve yarışı kategorisi yok. O yüzden bisiklet yarışına geldim" yazdı. Alman bisikletçi Arndt da Moster'in yorumlarını kınadı.