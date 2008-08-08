Olimpiyatlar başladı

Tarihin en yüksek katılımlı olimpiyat oyunları, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı. 'One World One Dream - Bir Dünya Bir Rüya'' sloganıyla başlayan Pekin Olimpiyatları'nın açılış töreni, 'Kuş Yuvası' olarak adlandırılan Ulusal Stadyum'da gerçekleşti.



Görkemli açılış (video)



Yarışmalar yarın başlayacak



Çin Devlet Başkanı Hu Cintao'nun tribünde yerini almasından sonra törene geçildi. Geleneksel olarak Yunanistan'ın ilk sırada çıkacağı geçit töreninde Türkiye 204 ülke arasında dördüncü sırada stattaki yerini alacak. Türk kafilesinin olimpiyat tarihinde ilk kez bu kadar ön sırada geçmesi, Türkiye'nin Çince yazılışında takip edilen vuruş sayısından kaynaklandı.

Sanat yönetmeliğini Çin'in ünlü sinema yönetmeni Zhang Yimou'nun yaptığı açılış törenini dünya televizyonlarından yaklaşık 4 milyar kişi izledi. Yapımında 45 bin ton çelik kullanılan, 7 bin işçinin çalışmasıyla 4 yılda tamamlanan 91 bin seyirci kapasiteli stadyumda açılış töreni sırasında 179 bin 400 şişe içecek satıldığı tahmin ediliyor.

Oyunlar için açılış töreni öncesi 60 bin 207 adet bilet satıldı ve 11 bin 200 geçici koltuk eklendi. Olimpiyatın açılış gününde sekiz rakamının uğruna inanan 10 bin çift dünya evine girdi.

Açılış törenindeki gösteride 258 bin metrekare genişliğindeki sahada 14 bin kişi gösteri yaptı. 3 bin Konfüçyüs okulu öğrencisinin izlediği ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 9 bin mensubunun gösteri yaptığı açılış töreninde stadyumda 2 bin 583 adet özel ışık kullanıldı. Açılış töreninin 110 dakikalık müziğinin ortaya çıkmasına 18 besteci katkı yaptı. 28 bölümden oluşan açılışta 47 stilde 15 bin 153 takım kostüm kullanıldı.

Duvarına 2008 gülen çocuk resmi çizilen stadyumda 2 bin 488 gönüllü görev aldı. Havai fişek gösterisi için 600 personel görevlendirildi.

Göndere çekilen Çin bayrağını ülkede yaşayan 56 milliyetten 56 çocuk taşıdı.

Oyunların açılış törenine ilginin çok büyük olması nedeniyle, Pekin'de görev yapan yaklaşık 12 bin akredite basın mensubunun büyük bölümü ise açılış törenini izleyemedi.

205 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katılacağı Pekin Olimpiyatları'nda, 28 branşta müsabakalar yapılacak. Müsabakalar 37 tesiste gerçekleştirilirken, sporculara toplam 302 altın madalya dağıtılacak.

Pekin Olimpiyatları en yüksek katılımla gerçekleştirilecek oyunlar olmasının yanı sıra bugüne kadar en fazla yatırım yapılan olimpiyatlar da olacak. Daha önce 9 milyar Dolar ile Atina Olimpiyatları'na ait olan yatırım rekoru, Pekin Olimpiyatları'nda şu ana kadar yapılan yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırımla kırıldı.

Pekin Olimpiyatları'nın televizyon yayın gelirlerinin 2.5 milyar Dolar, sponsorluk gelirlerinin ise 1.8 milyar Dolar civarında olması bekleniyor.