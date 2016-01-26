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Spor

Olimpiyat yolunda millilerin rakipleri belli oldu

Kadın A Milli Takımı Fransa'da, Erkek A Milli Takımı Filipinler'de mücadele edecek

26 Ocak 2016 23:57

Erkek ve Kadın A Milli Basketbol Takımı'nın yer alacağı 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerinin kuraları İsviçre'nin Cenevre kentinde çekildi. Kadın Milli Takımı B grubunda Arjantin ve Kamerun'la eşleşirken, Erkek Milli Takımı'nın A grubundaki rakipleri ise Kanada ve Senegal oldu.

13-19 Haziran tarihleri arasında Fransa’da organize edilecek elemelerde Ay Yıldızlılarla birlikte; organizasyona ev sahipliği yapacak Fransa, İspanya, Belarus, Küba, Arjantin, Çin, Kore, Yeni Zelanda, Kamerun, Nijerya ve Venezuela mücadele edecek.

Türkiye'yi kura çekiminde TBF Başkanı Harun Erdenay, TBF Sportif Direktörü Barbaros Akkaş, A Milli Erkek Takım Menajeri Haluk Yıldırım ve A Milli Kadın Takım Menajeri Arzu Özyiğit temsil etti.

Eleme maçlarında gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde takımlar çapraz olarakeşleşecekler ve çeyrek finalden galibiyetle ayrılacak olan 4 takım direkt olarak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde edecek. Mağlup olan 4 takım ise kendi aralarında yarı final ve final mücadeleleri yapacaklar.

Finalde galibiyete ulaşan takımda, son takım olarak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde edecek.


Kadınlar Olimpiyat Elemeleri Grupları şu şekilde:

A Grubu: Küba, Yeni Zelanda, Fransa

B Grubu: Kamerun, Türkiye, Arjantin

C Grubu: Belarus, Kore, Nijerya

D Grubu: Venezuela, İspanya, Çin

Erkekler Olimpiyat Elemeleri Grupları şu şekilde:

Sırbistan (Belgrad)
A Grubu: Sırbistan, Angola, Porto Riko
B Grubu: Japonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya

Filipinler (Manila)
A Grubu: TÜRKİYE, Senegal, Kanada
B Grubu: Fransa, Yeni Zellanda, Filipinler

İtalya (Turin)
A Grubu: Yunanistan, Meksika, İranx
B Grubu: Tunus, Hırvatistan, İtalya

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