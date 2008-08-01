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Spor

Olimpiyat vizesi Sırbistan'ın

Avrupa elemeleri final maçında İspanya'yı 3-2 yenen Sırbistan, 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Voleybolda 29. Yaz Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Erkekler 3. Tur Elemeleri final maçında Sırbistan, İspanya'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Sırbistan, Pekin Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkını kazandı.

İSPANYA: 2 - SIRBİSTAN: 3
Salon: Halkapınar
Hakemler: Amnon Nesher xx (İsrail), Gilles Gaupp xx (Fransa)
İspanya: Sevillano xx, Miguel Angel Falasca xx, Guillermo Falasca xx, Molto xx, Garcia xx, İsrael Rodriguez xx (Valido xx, Francisco Rodriguez x, Subiela x, Suela x)
Sırbistan: Kovaçevic xxx, Bjelica xxx, Janiç xxx, Grbiç xxx, Miljkoviç xxx, Podrascnin xxx (Samardziç xxx, Petkoviç xx, Nikiç xx, Staroviç xx)
Setler: (26-24, 25-16, 19-25, 15-25, 15-17)
Süre: 108 Dakika (27, 23, 22, 21, 15)

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