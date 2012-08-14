Olimpiyat sporcularının başarı sırları ne?

Amerikalı Davranış ve Psikoloji Uzmanı Prof. Dr. Daniel Wann, sporcuların başarılarını nelerin etkilediğini belirledi.

13 ülkeden 325 olimpiyat sporcusunun katılımıyla yapılan araştırmada, sporcuların başarılarında hangi faktörlerin etkili olduğu gözler önüne serildi.

Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, olimpiyat sporcularının motivasyon sırlarına ışık tutuyor. 2008 yılında katıldığı olimpiyatlarda 8 altın madalya kazanarak adını dünya olimpiyat tarihine yazdıran Micheal Phelps’in de teste katılarak özgüvenini test ettiği araştırmada, sonuçlar Phelps’in yüksek özgüvene sahip olduğunu gösteriyor. Wann, başarılarda özgüvenin önemli bir faktör olduğunu vurguluyor ve araştırma sonuçlarında başarılı sporcuların sırlarını açıklıyor.



Sporcular başarılı olmada “Taraftar desteği”ni önemli bir faktör olarak görüyor



Yapılan araştırmada, sporcuların %81’i taraftar desteğini performanslarının daha iyi olması için saha içinde ve dışında görmek istediklerini paylaşıyor ve başarılarının bu şekilde artacağını düşünüyor. Sporcular en büyük destekçilerini; koçları, aileleri ve takım arkadaşları olarak belirtiyorlar. Sporcuların %83’i ise “Destek eşittir başarı” inancına sahip. Görüşmeler sonucu taraftarların desteğinin zamanının da önemini vurgulayan sporcular, özelikle yarışmaya birkaç gün kala desteğe olan ihtiyaçlarının daha fazla olduğunu, taraftarlarının yanlarında olduğu takdirde özgüvenlerinin de artacağını belirtiyorlar. Araştırmaya katılan olimpiyat sporcularının %61’i, “Destek saha içinde olduğu takdirde başarım ve özgüvenim artar” diyor.



Sosyal medyanın etkisi de büyük



Araştırmaya katılan olimpiyat sporcularının %26’sı taraftarlarının desteğini görmek üzere en az haftada bir kendileri ile ilgili yapılan yorumları inceliyor. Sporcuların %69’u ise sosyal medyada kendileri hakkında bahsedilmesinin özgüvenlerini arttırdığını başarıya bu şekilde daha iyi odaklandıklarını kaydediyorlar. Sosyal medya kullanımı, sporcuların yaşı küçüldükçe, arttığından özgüven hissinin de doğru bir orantıyla arttığı, araştırma sonucu belirlenmiş durumda.



Yüksek Özgüven Başarıyı Getiriyor



Çevresel faktörler dışında, sporcuların özgüvenlerinin ne durumda olduğunu araştıran Profesör Wann, 8 soruluk bir testle sporcuların başarıya ne kadar odaklanmış durumda olduklarını verilerle ortaya koydu.

Araştırmanın önemli isimlerinden biri olan Michael Phelps de soruları samimiyetle yanıtladı. Phelps’in cevaplarının değerlendirmesini yapan Wann; Phelps’in yüksek bir özgüvene sahip olduğunu bu yüzden kendisinin başarılarında özgüvenin önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. Ayrıca Wann, bu testin sadece sporla uğraşanlar için olmadığını, hayatın her alanında başarı yakalamak isteyenlerin bu testi kendisi için yapması gerektiğini belirtiyor.