Olimpiyat Şampiyonu Milliler Antalya'da sahne alacak

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere ile yapacağı 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını Antalya'da oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan acıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan, milli takım, B Grubu'ndaki ilk maçında 29 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Antalya Stadı'nda İngiltere ile karşılaşacak.



Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan milliler, 17 Haziran 2018'de ise gruptaki ikinci müsabakasını Çekya ile yapacak.



Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, 22 Haziran-6 Temmuz 2019'da Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Avrupa Şampiyonası'nda 16 takım mücadele edecek.

