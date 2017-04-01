Olimpiyat şampiyonu artistik patinajcı Plyuşenko kariyerini noktaladı

Rusya'ya iki Olimpiyat şampiyonluğu getiren artistik patinajcı Yevgeni Pluşenko kariyerini noktaladığını açıkladı.

Rus Matç TV televizyonuna konuşan Plyuşenko “2018 Olimpiyat Oyunları’na sporcu olarak katılmayacağım. Spor kariyerimi noktaladım. Bir akademi açıp orada eğitmen olarak çalışacağım. Diğer sporcularla birlikte Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmayı başarırsak gidebilirim” dedi.

Plyuşenko, geçirdiği operasyonlar sonrası bir yıl önce bu kararı aldığını belirterek “Gençlikle yarışmak mümkün değil. Bir sınır var. 15 operasyon geçirdim. Oyunlara katılmam çok zor. Artık doydum” ifadelerini kullandı.

Plyuşenko'nun 2006'ta Olimpiyat Şampiyonu olduğu performansı:

Yevgeni Pluşenko kimdir?

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde doğan ve bir marangozun oğlu olan 34 yaşındaki Plyuşenko, artistik patinaja 4 yaşındayken başladı.

2006 yılında tekli kayma ve 2014 yılında takım müsabaları dalında Olimpiyat Oyunları şampiyonu olan Plyuşenko, 2001, 2003, 2004 yıllarında dünya; 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010 ve 2012 yıllarında ise Avrupa şampiyonu oldu.

Plyuşenko ayrıca, yedi kez Rusya, dört Grand Prix Finalleri şampiyonluğu var.