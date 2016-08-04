Olimpiyat meşalesi gösteriler eşliğinde Rio'ya götürüldü

Olimpiyat meşalesi, üç ay boyunca Brezilya kentlerinde dolaştırılmasının ardından Rio de Jenairo'ya getirildi. Ancak törende yüzlerce kişi Olimpiyat oyunlarının yüksek maliyetini protesto etti.

Kent merkezindeki bir kaç tur boyunca olimpiyat meşalesini Rio Belediye Başkanı Eduardo Pares taşıdı. Ancak meşale kentin kuzeyine doğru götürüldüğünde, olimpiyat oyunlarının yüksek maliyetine kızan yüzlerce kişi protesto gösterisi yaptı.

Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Müdahale sırasında çocuklarıyla olimpiyat meşalesini görmeye gelen kalabalık ta etkilendi.

Ekonomik durgunluk ve siyasi kriz

Polis, bir grubun meşalenin geçişi için yolu boşaltmayı reddettiğini ve bu kalabalığı dağıtmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Brezilya'daki BBC Muhabiri Wyre Davies, gösterinin yetkililerin en çok çekindiği şeylerden biri olduğunu söyledi.

Brezilya'da derin bir ekonomik durgunluk ve siyasi kriz yaşanıyor ve Cuma günkü açılış töreni öncesi yeni gösterilerin olması bekleniyor.

Organizatörler bir milyondan fazla biletin satılmadığını söylüyor.