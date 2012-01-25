Olimpiyat kabusu geri döndü

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Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, Olimpiyat Stadı'nda rakibi ile oynadığı 5. maçında 4. mağlubiyetini aldı.Fenerbahçe'nin, lig tarihindeki 1000. galibiyeti de bir başka maça kaldı.Mücadele düşük bir tempoda başladı. Henüz iki takım da oyuna ısınamadan, ev sahibi Büyükşehir Belediyespor'un golü geldi. Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından Marcin Kus'un sert şutuna göğsüyle dokunan Samuel Holmen, İBB'yi 3. dakikada 1-0 öne geçirdi.Yediği şok golle oyun disiplininden kopan Sarı-lacivertliler, zaman zaman kalesinde önemli tehlikeler de yaşadı. 25'te Marcin Kus, kontra atakta ceza sahasına iyi girdi ancak vuruşunda Volkan Demirel, topu kornere çeldi. Visca'nın kullandığı köşe vuruşu doğrudan kaleye yöneldi ve direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.27'de ise Doka'nın kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan yaptığı vuruşu, az farkla auta gitti.İlk yarının kalan dakikalarında oyun, hakem Özgür Yankaya'nın çaldığı düdüklerle sık sık durdu. Devrenin sonlarına doğru hızlı gelişen Büyükşehir Belediyespor atağında Visca, çok müsait durumda iyi vuramadı ve farkı artırma fırsatını kullanamadı.İlk yarı, ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.İkinci yarı Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Bilica kenara gelirken, Orhan Şam ve Bienvenu ise oyuna girdi. Mücadelenin ikinci devresine daha baskılı başlayan Fenerbahçe, 52'inci dakikada beraberlik golünü buldu. Alex, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda yerden Emre'ye çıkardı. Emre'nin yerde vuruşu da filelerle buluştu ve Fenerbahçe beraberliği sağladı.Beraberlik golünün ardından, Bienvenu ile 2. gole de çok yaklaşan Fenerbahçe, 57'inci dakikada ise hiç beklemediği bir anda kalesinde golü gördü. Hızlı gelişen İBB atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında Webo, boş kaleye topu gönderdi ve Büyükşehir Belediyespor'u yeniden öne geçirdi.Ev sahibi, 66'ıncı dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı. Yine Fenerbahçe'nin sol kanadından gelişen atakta Visca, ceza sahası dışına çevirdi. Orada Doka'nın sert şutu, Volkan'dan döndü. Dönen topu karşı karşıya durumumda tamamlamak isteyen İsteyen Webo'nun vuruşunu ise Volkan Demirel, harika bir kurtarışla kornere çeldi.Oyun disiplininden tamamen kopan Fenerbahçe, 73'üncü dakikada ise 3-1 mağlup duruma düştü. Sağ koridoru sürekli kullanan İBB, bu kez o kanattan Webo ile geldi. Webo'nun pasıyla topla buluşan Visca'nın vuruşu etkisizdi ancak topu takip eden Holmen, takımının 3. golüne imza attı.Mücadelenin sonucunu ise 88'de Alex belirledi. İBB savunmasının hatasında topla buluşan Alex, sağ ayağıyla ceza sahasına girmeden sert vurdu ve maçın skorunu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, 45 puanda kalırken, 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 30 puana yükseldi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Fenerbahçe: 2Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Kemal Yılmaz xxİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan Bahadır xx, Kus xxx, Cesario xxx, Metin Depe xx, Ekrem Ekşioğlu xxx, Visca xxx (90 1 Eren Aydın ?), Zeki Korkmaz xx (Dk. 58 Serhat Gülpınar xx), Mahmut Tekdemir xxx, Doka xxx (Dk. 79 Ömer Can Sokullu x), Holmen xxx, Webo xxxFenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Gökhan Gönül x (Dk. 46 Orhan Şam x), Bilica x (Dk. 46 Bienvenu x), Yobo x, Ziegler x, Mehmet Topuz xx (Dk. 87 Recep Niyaz x), Cristian xx, Emre Belözoğlu xx, Caner Erkin x, Stoch xx, Alex xxxGoller: Dk. 3 ve 72 Holmen, Dk. 57 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 52 Emre Belözoğlu, Dk. 88 Alex (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Dk. 18 Mahmut Tekdemir, Dk. 31 Kus, Dk. 32 Holmen, Dk. 37 Ekrem Ekşioğlu, Dk. 61 Serhat Gülpınar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 35 Bilica, Dk. 39 Emre Belözoğlu, Dk. 90 2 Ziegler, 90 4 Yobo (Fenerbahçe)