-Olimpiyat için 28 milyar dolar yatırım ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarının evsahibi adayları arasında yer alan İstanbul'un, bu organizasyon için 7 yılda en az 28 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor. İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Denetleme Kurulu Genel Direktörü Yalçın Aksoy, olimpiyat projesi çerçevesinde, alanında uzmanlaşmış uluslararası profesyonel firmalardan hizmet alınacağını söyledi. Dış hizmetler (mimarlık, mühendislik, inşaat), stratejik iletişim ve reklam alanında uzman, uluslararası 15-20 firmayla temasa geçildiğini belirten Aksoy, bu firmalara İstanbul'un söylemiyle, güçlü yanlarının tanıtılacağını ve zayıf yanlarına karşı nasıl argümanlar üretilebileceğinin anlatılacağını kaydetti. 2 yıllık bir sürece girdiklerini ve bu süreçte cumhurbaşkanından sporcusuna kadar herkesin tanıtım ve lobi faaliyetleri yürütmesi gerektiğini söyleyen Aksoy, özellikle halkın bu konudaki desteğinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Aksoy, uluslararası, bağımsız bir araştırma şirketinin Türkiye'de, İstanbul'un olimpiyatlara evsahipliği yapmasıyla ilgili görüşü yansıtan bir kamuoyu yoklaması yapacağını da belirtti. Pekin 2008 için 43 milyar dolar yatırım yapıldığını, Londra 2012 için şu ana kadar 14 milyar dolar yatırım yapıldığını, bu miktarın 30 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydeden Aksoy, Türkiye'nin İstanbul'un evsahipliği için 7 yıl içinde en az 28 milyar dolarlık yatırım yapmasının planlandığını söyledi. -Karar organı ve takvim- Hedef kitlenin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 113 üyesi, 205 milli olimpiyat komitesi ve 28 uluslararası spor federasyonu olduğunu söyleyen Aksoy, olimpiyatlara hangi ülkenin evsahipliği yapacağına IOC'nin 113 üyesinin karar vereceğini kaydetti. Şu ana kadar İstanbul'un dışında Madrid, Tokyo ve Roma'nın resmen aday olduğu olimpiyatlar için adaylık başvurusu 1 Eylül 2011'de sona erecek. Aday kentler, en geç 15 Şubat 2012'de dosyalarını IOC'ye teslim edecek ve IOC Yönetim kurulu, bu aday adaylarından hangilerinin resmen aday olacağına karar verecek. 2013'ün Şubat ayında resmi adaylık dosyaları IOC'ye teslim edilecek. 2013'ün Mart ve Nisan aylarında IOC Değerlendirme Komisyonu aday kentleri ziyaret edecek ve Haziran'da raporunu sunacak. 2013'ün Eylül ayında IOC oylamasıyla evsahibi kent belli olacak. IOC'deki 78 ülkeden 113 üyenin kıtalara göre dağılımı şöyle: Avrupa: 47 Asya: 24 Afrika: 15 Orta ve Güney Amerika: 14 Kuzey Amerika: 7 Okyanusya: 6