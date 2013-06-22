Olimpiyat açılışında Türk bayrağını taşıyan zeki, çevik ve ırkçı güreşçi!..

Mersin'de başlayan 17. Akdeniz Olimpiyat Oyunları'nın açılış seramonisinde Türk bayrağını taşıyan güreşçi Rıza Kayaalp, Gezi Parkı direnişi için Twitter'dan "Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcuları. Ermenistan halkı kutlama yapıyormuş. Taksim'i işgal ettik, Türkiye'ye rahatça hakaret edebiliyoruz diye. Sizin yaptığınız eylemi s.... Vatan hainleri" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, "Sporcunun ırkçı ve terbiyesiz olanı" başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2013) yazısında, Rıza Kayaalp'e tepki gösterdi.

Yılmaz yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü hatırlatarak, "Bir etnik aidiyeti hakaret olsun diye kullanmak, en hafif tabirle ırkçılıktır, nefret suçu işlendiği anlamına gelir. Eylemcilere ettiği küfür ise kendi ahlak seviyesini gösteriyor. Ve böyle bir adamın eline bayrak verip bir spor organizasyonunun açılışında kafilenin önünde yürütüyorsunuz. Normal olanı bu ırkçı şahsın bir daha spor sahalarına sokulmamasıdır. Irkçılık nedeniyle oyunlardan diskalifiye edilirse de hiç şaşırmayın!" dedi.

Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet'teki yazısının o bölümü şöyle:



Sporcunun ırkçı ve terbiyesiz olanı



Akdeniz Oyunları’nın açılış töreninde Türk sporcu kafilesinin önünde bayrak taşıyan güreşçi Rıza Kayaalp’i görünce, her spor tesisinde yazılı bulunan Atatürk’ün şu sözünü hatırladım:

“Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim”.

Olimpiyatlarda ve Akdeniz Oyunları gibi uluslararası spor organizasyonlarında kafilenin önünde bayrak taşıyacak sporcunun seçimi önemlidir.

Sadece sportif başarı yetmez, başka iyi özellikleri nedeniyle liderlik kapasitesi olan, kamuoyunda sevgi gören sporcular aranır.

Bizimkiler bu sefer Rıza Kayaalp isimli güreşçiyi seçmişler.

Sportif başarısı Olimpiyat üçüncülüğü, önemlidir. Ama geri kalan vasıfların hiçbirini haiz değil.

Çünkü terbiyesi bozuk bir ırkçıdan daha fazla bir kişiliğe de tekabül etmiyor!

Bakın Gezi Parkı’na alışveriş merkezi yapılmasını protesto etmek üzere başlayan gösteriler sırasında yazdığı tweet’lere:

“Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcuları.”

“Ermenistan halkı kutlama yapıyormuş taksimi işgal ettik türkiyeye rahatça hakaret edebiliyoruz diye.”

“Sizin yaptığınız eylemi s.... Vatan hayinleri.” (Attığı mesajlardaki Türkçe bozuklukları bu tosuncuğun kendisine ait, benim suçum değil.)

Bir etnik aidiyeti hakaret olsun diye kullanmak, en hafif tabirle ırkçılıktır, nefret suçu işlendiği anlamına gelir. Eylemcilere ettiği küfür ise kendi ahlak seviyesini gösteriyor.

Ve böyle bir adamın eline bayrak verip bir spor organizasyonunun açılışında kafilenin önünde yürütüyorsunuz.

Normal olanı bu ırkçı şahsın bir daha spor sahalarına sokulmamasıdır.

Irkçılık nedeniyle oyunlardan diskalifiye edilirse de hiç şaşırmayın!

Gördüğünüz gibi üniversiteye yakışmayan ırkçı profesör Ahmet Atan ile Türkçe imla bilgisinden yoksun, spor sahalarına yakışmayan ırkçı sporcu aynı zeminde birleşebilmişler.

Recep Tayyip Erdoğan, YÖK, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi ne kadar iftihar etseler azdır!