-OLİMPİK GÜN 2011 KOŞUSU ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) 9 ilde düzenlediği ''Olimpik Gün Koşusu''nun Ankara ayağına, 500'ü aşkın sporsever katıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) önderliğinde, tüm dünyada olimpizm temalı etkinliklerle yapılan ''Olimpik Gün 2011 Koşusu''nun Ankara yarışı yapıldı. Olimpik hareketin doğum günü olarak kabul edilen günde yapılan koşu, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen birer ilin yanı sıra, İstanbul ve Ankara'da da düzenlendi. Anıttepe Koşu Parkuru ile Milli Kütüphane arasında, gidiş-geliş yönünde 3 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışa, 500'ü aşkın Ankaralı katıldı. Yarışın startının verildiği Anıttepe Koşu Parkuru'nda, TMOK Yönetim Kurulu üyeleri Sezai Bağbaşı ve Levent Karataş ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Sağlam ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Ar da hazır bulundu. Koşuya katılan Ankaralılara, ''Olimpik Gün 2011'' göğüs çıkartması ve forması dağıtılırken, parkuru tamamlayan her katılımcıya kişiye özel Jacques Rogge (IOC Başkanı) ve Uğur Erdener (TMOK Başkanı) imzalı diploma verildi.