-OLİMPİAKOS 38. ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR ATİNA (A.A) - 18.04.2011 - Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde dün oynanan 30. hafta maçlarıyla sezon sona erdi ve Olimpiakos 38. şampiyonluğuna ulaştı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Olimpiakos, son hafta evinde ağırladığı Larissa'yı 6-0 yenerek, 73 puanla şampiyon oldu. İspanyol Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Olimpiakos, böylece doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ligde 2. sırayı 60 puanlı Panathinaikos, 3. sırayı 50 puanlı AEK, 4. sırayı 48 puanlı PAOK aldı. Ligin gol kralı Panathinakios'tan Djibril Cisse oldu. Fransız golcü, 20 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı.