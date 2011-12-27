Olgun'un Atatürk resmiyle ilgili yorumuna tehdit iddiası



T24 - Dersim Katliamı hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çeken araştırmacı-yazar Cafer Solgun, Taraf 'tan Neşe Düzel'e verdiği röportajda söylediği "Atatürk resmi cemevlerinden kalkacak" sözleri nedeniyle ölüm tehditleri aldığı iddia edilid.

Samsun'dan gönderilen "KATASAMO GENÇLİĞİ" imzalı tehdit mektubu Solgun'un başkanlığını yaptığı Yüzleşme Derneği'nin kapısına sıkıştırılmış halde bulunduğu iddia edildi.





'Dilini koparacağız'



Tehditlerle ilgili Taraf'a konuşan Solgun şunları söyledi: "Şimdiye kadar düşüncelerim ve yazdıklarımla ilgili çok sayıda mail ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla tehdit aldım. Ancak ilk defa yazılı olarak Samsun'dan gönderilen bir mektup derneğin kapısına sıkıştırıldı. Mektupta şahsıma ve aileme ölüm tehditleri var. Mektupta 'Adımını denk al. Peşindeyiz. Bir daha Atatürk'ümüze ve Cumhuriyet'e ve kahraman Mehmetçiğe ve cumhuriyetin diğer kahramanlarına dil uzatırsan dilini koparacağız, bunu iyi bil. Son kez uyarıyoruz ve yazıyoruz' yazılı ölüm tehditleri var. Gerekli yerlere başvurumu yapacağım."





'Bildiğim yolda yürüyeceğim'



Solgun, sözlerine şöyle devam etti: "Bildiğim, inandığım, adaletli yolda yürüyeceğim. Bu tehdit sahipleri, gerçeklerin ortaya çıkmasından ve söylenmesinden çekiniyor."









