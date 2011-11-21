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Olgun Şimşek evlendi

Oyuncu Olgun Şimşek, ikinci evliliğini Ankaralı sevgilisi Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

21 Kasım 2011 02:00


T24 - Oyuncu Olgun Şimşek, ikinci evliliğini Ankaralı sevgilisi Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.


Olgun Şimşek evlendi


Otto Santral’deki düğün törenine ünlü isimler katıldı. Mekâna Kenan İmirzalıoğlu’nun kullandığı otomobille gelen gelin ve damat, nikâh masasına Ankara oyun havası eşliğinde oturdu. Şimşek’in nikâh şahitliğini usta oyuncu Erkan Can yaptı.


Düğün, eski sevgililer Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Beşerler’i de aynı mekânda buluşturdu. Hürriyet'in haberine göre; törene sevgilisi Selçuk Yorgancıoğlu ile gelen Zeynep Beşerler, gelin ve damatla ilgili konuşurken “İnşallah sıra bizde” dedi.



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