Olgaç ifade verdi, ‘yanlış anlaşıldım’ dedi

Sinema ve tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi



Özel bir televizyon kanalındaki programda, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda biri esir 10 Rumu öldürdüğü” yönündeki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan sinema ve tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.



Olgaç’ın, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, asteğmen rütbesiyle askerlik yaptığını, kimseyi öldürmediğini, bir senaryo üzerinde çalıştığını ve senaryo kapsamında bu açıklamaları yaptığını anlattığı öğrenildi. İfadesinde, programın kesilmesi nedeniyle, sözlerinin senaryonun bir parçası olduğunu açıklayamadığını dile getiren Olgaç’ın, sözlerinin yanlış anlaşılmaya neden olmasının kendisini üzdüğünü belirttiği kaydedildi.



