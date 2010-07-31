-OLEYİS HAK-İŞ'E KATILDI ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) Genel Kurulu, oy birliğiyle DİSK'ten ayrılarak, HAK-İŞ'e katıldı. OLEYİS 11. Olağan Genel Kurulu, Dedeman Otel'de toplandı. Genel Kurul'da oluşturulan Kararlar Komisyonu, alınan kararları açıkladı. ''Toplumsal uzlaşmaya dayanmayan anayasa değişikliklerinin pratikte hiçbir fayda sağlamayacağı'' ifade edilen kararlarda, referandumda sendika üyelerinin ''hayır'' oyu kullanacakları kaydedildi. Kararlar Komisyonunun aldığı diğer kararlar şöyle: ''Toplumsal uzlaşıya dayalı yeni bir anayasayla genel seçim barajı, sendikal özgürlüklere aykırı sınırlamalar ve dokunulmazlıklar kaldırılmalı. -Kürt sorunu birlik içinde ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Kürtler de ülkemizde yaşayan herkes gibi bu ülkenin asli unsurlarıdır. -Hükümetin çalışma hayatına ilişkin politikaları emekçilerin beklentilerini hiçe saymaktadır. -Özelleştirmelere ve taşeronlaştırma uygulamalarına karşı mücadele edilecektir. -Avrupa Birliği ile ilişkiler karşılıklı çıkarların gözetildiği bir anlayışla yeniden düzenlenmeli. -Türkiye sendikacılık hareketi ideolojik ve örgütsel yapısı bakımından yeni bir çehreye kavuşturulmalı.'' Genel Kurul'da oylanan kararlar, oy birliğiyle kabul edildi. Katılım kararının ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu, yaptığı konuşmada, alınan kararların OLEYİS ve Türkiye işçi hareketine hayırlı olmasını diledi. OLEYİS'in uzun zamandır sendika içi sorunlar yaşadığını ve bugün yeniden sendikal performans göstermeye başladığını, kendi iş kolunda çalışanların umudu haline geldiğini belirten Uslu, Bağımsız Turizm-İş Sendikası'nın da OLEYİS'e katılma kararı aldığını bildirdi. Konaklama ve eğlence yerleri iş kolunun Türkiye'deki en sorunlu iş kollarından biri olduğunu, kayıt dışı, fazla çalışma, göçmen işçi çalıştırma, mevsimlik ya da geçici işçi çalıştırma sorunlarının en fazla yaşandığı iş kolu olduğunu vurgulayan Uslu, bu iş kolunda patronların ''işsizliği sopa gibi kullandıklarını'' savundu. Tabanın aldığı kararlara sonuna kadar destek vereceklerini kaydeden Uslu, OLEYİS ile HAK-İŞ arasında farklılıklar bulunduğunu ve bu farklılıkların ayrıştırıcı değil, sendikal zenginlik olduğunu belirtti.