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ÖLENLERİN YAKINLARI YOL KAPATTI İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 01:43

-ÖLENLERİN YAKINLARI YOL KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Başakşehir'de dün su tankeri ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 13 kişinin yakınları, kazanın yaşandığı yolu bir süre trafiğe kapatarak eylem yaptılar. Kazanın meydana geldiği TEM Otoyolu yan yolda toplanan yaklaşık 70 kişilik grup, yolu araç trafiğine kapadı. O sırada yoldan geçen bir minibüse tepki gösteren gruptakiler, polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Kazaya ilişkin tepkilerini dile getiren gruptakiler, 14 kişilik minibüslere 30-40 kişi bindirildiğini ve yolcuların tepki göstermesi durumunda da minibüs şoförlerinin de şiddete başvurduğunu savundu. Kazanın sorumlusunun minibüs şoförü olduğunu ileri süren eylemciler, kazanın, TBMM'de kurulacak bir komisyon tarafından incelenmesi gerektiğini ve soru önergesi verilmesi gerektiğini ifade etti. Olayın peşini bırakmayacaklarını dile getiren eylemciler, gelişmiş semtlerde bu tip olayların yaşanmasının mümkün olmadığını, kaza yerinin gelişmemiş ilçelere yakın olduğu için yetkililer tarafından ilgilenilmediğini savundu.  Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsçülerin, yolcular tarafından uyarılmayı sevmediğini ve yolcularla sık sık tartıştıklarını belirten eylemciler, bu hatta belediye otobüslerinin daha sık sefer yapması gerektiğini kaydetti. Yaklaşık yarım saat yolu trafiğe kapatan grup, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı.

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