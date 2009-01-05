'Ölenlerin ahı yerde kalmayacak'

"Öfkeyle kalkan zararla oturur"

Başbakan Erdoğan, Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı.Meydandaki vatandaşların "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan atmaları üzerine Erdoğan, "Zulüm ile abat olunmaz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Şu anda İsrail ne yazık ki orantısız güç kullanımıyla bir insanlık dramına imza atmıştır. Bu insanlık dramı inanıyorum ki İsrail'i kendi içinde bir çok sıkıntılara mahkûm edecektir" dedi.Bu gidişin gidiş olmadığını belirten Erdoğan, "Yanına bazı yandaşlar bulabilirsiniz, destek verenler bulabilirsiniz, ama hiçbir zaman hak yerde kalmaz. Er veya geç hak egemen olur. Zira o bombaların altında ölen çocukların ahı yerde kalmayacaktır, o savunmasız kadınların, annelerin ahı yerde kalmayacaktır, o gözyaşları yerde kalmayacaktır" diye konuştu.Sorumluluk mevkinde olan ülkelerin çalışmalarını duygusallık içinde değil, diploması içinde yürütmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu diplomasiyle de attığımız adımları iyi düşüneceğiz, tartacağız, müzakeresini yapacağız, ona göre atacağız. Ve bu şekilde yürüdüğümüz sürece Türkiye tarihi misyonuna uygun olanı yapmış olur" diye konuştu.Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak seçildiğini hatırlatan Erdoğan, "2 yıllığına şu anda biz de orada geçici üyeyiz. Ve burada üzerimize düşen neyse bu görevi yapacağız. İşte önce Ortadoğu'dan başladık. Bu akşam Batılı ülkelerle telefon görüşmelerimiz olacak. Bunları sıcağı sıcağına yürütüyoruz, takip ediyoruz. Ve yarın da Cumhurbaşkanımızla bu konuları enine boyuna tekrar müzakere edeceğiz" dedi.Erdoğan, "Unutmayın ki öfkeyle kalkan zararla oturur. Biz öfkeyle kalkanlardan değil, akılla kalkacağız, bilgiyle kalkacağız, tecrübeyle kalkacağız ve ne yapabiliriz, onun adımlarını da ona göre atacağız. Ve bu duyarlılığı olan ülke olarak, Türkiye olarak tarihi misyonumuzun yüklediği o göreve dayalı olarak da inşallah bu süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.