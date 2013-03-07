‘Ölenler, öldükleriyle kaldı’

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 34 yurttaşın öldürülmesinde kasıt olmadığı değerlendirmesi yapılan Uludere Alt Komisyon Raporu için, “AKP, Roboskili anneleri bir kere daha da vurmuş; ölenler öldüğüyle kalmıştır” dedi.

‘Rapor tam bir facia’

28 Aralık 2011 akşamı Türk Hava Kuvvetleri'nin Şırnak'ın Uludere’ F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı bombardıman sonucunda 34 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen henüz açığa kavuşmayan böyle büyük bir olay için talimatı kimin verdiğini de kimse bilmemektedir. Yaklaşık olarak 15 ayın sonunda alt komisyon tarafından hazırlanan rapor ise tam bir faciadır.

‘Siyasi ve askeri bir kusur yok!’

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na sunulan Uludere Raporu'na göre; 34 kişinin öldüğü katliamda 'siyasi ve askeri bir kusur yok, olay günü vurulan kaçakçılar arasında PKK'lılar olabilir; operasyonda koordinasyonsuzluk mümkün'. Raporda olaya yol açan zincirleme sorumluluğa dair bir tek söz yok, ne Genelkurmay ne de hükümetin bombardımandaki rollerine dair bir cümle yok. Heron görüntülerini izleyen ve bombardımana karar veren yetkili ve sorumlulara dair de hiçbir tespit yok; kuru ve göstermelik bir 'özür' bile yok. 'Uludere Taslak Raporu' ile AKP, Roboskili anneleri bir kere daha vurmuş; ölenler öldüğüyle kalmıştır.

Aygün, konuşmasının devamında, konuya ilişkin olarak şunları sordu:

-Talimatı kimin verdiğini siz biliyor musunuz? Kamuoyu talimatı kimin verdiğini öğrenebilecek mi?

-Neden kamuoyuna açıklanmıyor?

-Uludere’ye neden hiç gitmediniz? Uludereli anneleri ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?

-Daha önce basında “Ben Uludere görüntülerini izledim. Görüntülerde insanlar var, hayvanlar var ve hayvanların üstünde malzemeler var. Ne olduğu bilinmiyor. Silah mı, akaryakıt mı belli değil.” görüşleriniz yer almıştır. Sizin izlemenizle konunun uzmanlarının izlemesi bir olabilir mi? Uzmanlar bu ayrıma varamamakta mıdır? Bu kadar şüpheli bir olayda bölgedeki askeri birliklerin görüşleri alınmış mıdır? Alınmış ise nasıl böyle kolay talimat verilmektedir?

-Raporda yer alan bilgilere göre olay günü vurulan kaçakçılar arasında PKK'lıların da olabileceği belirtilmektedir. Olay yeri incelemede rastlanan her hangi bir delil var mıdır? Var ise deliller nelerdir?

-Askeri kişiler ile valilik arasındaki bir koordinasyon noksanlığının olduğu belirtilen taslak raporda, valinin sınır ötesi bir harekât için yetki verme hakkı var mıdır? Türkiye tarihinde sınır ötesi için yetki veren vali olmuş mudur?

-Neden Uludere Alt Komisyonu’nun hazırlamış olduğu rapor gizli tutulmaktadır? İktidar vekilleri dışında komisyonda yer alan vekillerin görüşleri neden taslak raporda yer almamıştır?

-Soruşturma kapsamında açığa alınan var mıdır?