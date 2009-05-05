Ölenler için köyde mezar kazılıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyünde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için köyde mezar kazılıyor.



Bilge Köyünde dün akşam Sevgi Çelebi ile Habip Arı'nın düğününün yapıldığı eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin evine düzenlenen silahlı saldırının ardından günün ilk ışıklarıyla köyde hareketlilik gözleniyor. Bilge Köyü'ndeki vatandaşların yakınları olan ve Diyarbakır, Mardin, Mazıdağı ile çevre köylerde oturan çok sayıda kişi köye geldi. Jandarma ekipleri köye gelenleri kimlik kontrolünün ardından köye girmesine izin verirken, köy çevresinde de dedektörle mayın taraması yapıyor. Güvenlik güçleri köydeki vatandaşların ifadesi doğrultusunda saldırganların kaçış güzergahlarında da incelemede bulundu.



Bilge Köyünde cep telefonu çekmediği için köy sakinleri sık sık cep telefonun çektiği köy yakınındaki yüksek yerlere çıkarak, telefon görüşmesi yapıyor.



Köye yaklaşık 800 metre mesafede bir iş makinesi olayda yaşamını kaybedenlerin defnedilmesi için mezar kazarken, kadınların ölenler için yaktığı ağıt ve feryat sesleri, gazetecilerin bulunduğu köye 500 metre uzaklıktaki alana kadar ulaşıyor.



Mardin Özel İdaresi'ne ait iş makineleri köy yolunun düzeltilmesi için çalışma yapıyor.



Öte yandan, olayda yaşamını yitiren 44 kişinin otopsi işlemlerine Mardin Devlet hastanesi morgunda başlandı. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından cesetlerin toprağa verileceği bildirildi.

