Ölenler arasında Çek Büyükelçisi de var

Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, başkent İslamabad'da dün akşam Marriott oteline düzenlenen intihar saldırısında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Çek Cumhuriyeti'nin İslamabad büyükelçisinin de bulunduğunu açıkladı.

Arama ve kurtarma ekipleri, saldırıdan yaklaşık 13 saat sonra bu sabah şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı otele ilk kez girdi.



Başbakan Gilani, daha önce kayıp olduğu açıklanan Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Ivo Zdarek için, "Çek büyükelçisi de ölenler arasında, kimliği teşhis edildi" dedi. Gilani, son belirlemelere göre ölü sayısını 53 olarak verdi.



Yabancıların durumu



Almanya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda biri ağır en az 7 Alman vatandaşının yaralandığını açıklarken, yaralı Almanların ölüm tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, saldırıya uğrayan otelde Danimarka vatandaşlarının bulunduğunu ve ilk belirlemelere göre birinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, ölenler arasında bir Amerikalının bulunduğunu ve çok sayıda yabancının saldırıda yaralandığını belirttiler.

Pakistanlı itfaiye ekipleri ve askerler bütün gece, patlamanın ardından büyük bir yangının çıktığı binadaki alevleri söndürmeye çalışırken, bu sabah otele giren kurtarma ekipleri harabe haline gelen 300 odalı ve 6 lokantalı dev otelin yıkılma tehlikesi bulunmasından ötürü fazla ilerleyemedi.



El Kaide izleri



Saldırıyı soruşturan Pakistanlı savcı, korkunç saldırıyı henüz üstlenen olmasa da, bunun El Kaide örgütünün izlerini taşıdığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen savcı, 500 kilodan fazla patlayıcının kullanıldığı saldırının El Kaide işaretini taşıdığını belirterek, "Bu saldırı açıkça El Kaide tarzı bir saldırı ve geçen martta Lahor'da Federal Soruşturma Ajansına (FIA) yönelik saldırıya benziyor" dedi.

